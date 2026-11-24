أصـدر الجـهاز المركزي للتعبـئة العامة والإحـصاء الـيوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر النشرة السنوية لإحـصاءات المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النباتي عام 2024 / 2025 .

المساحة المحصـولية

- بـلغ إجمالى المساحة المحصـولية 17,5 مليـون فــــدان عام 2024 / 2025 مقـابل 17,0 مليون فــدان عام 2023 / 2024 بزيــادة بلغت نسبـتها 3,5٪.

المســــاحة المنــزرعة

- بلـغ إجمـالى المســــاحة المنــزرعة 10,5 مليون فــدان عام 2024 / 2025 مقابل 10,1 مليون فـدان عام 2023 / 2024 بزيــادة بلغت نسبـتها 4,3 ٪.

مسـاحة محصـــول القمــح

- بلغـت مسـاحة محصـــول القمــح 3,4 مليــون فدان عام 2024 /2025 مقابل 3,3 مليون فدان عـام 2023 / 2024 بزيادة بلـــغت نسبـتـــه 4,8٪ وبلغـــــت كمـيــــــة الإنتــــــاج 9,9 مليــــــون طـــــن عــــــام 2024 / 2025 مقــــــابـــل 9,4 مليــــــون طــــن عــــــام 2023 / 2024 بزيــادة بلغت نسبـته 5,5٪ ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المنزرعة.

مسـاحـة محـصــول الأرز

- بلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1,26 مليـــون فـــدان عـــام 2024 / 2025 مقـــابل 1,27 مليــــون فـــدان عـــــام 2023 / 2024 بــانخفـــــاض بلغــت نسبـته 0,1٪ وبلغت كميــة الإنتاج 5,1 مليـون طـن عـام 2024 / 2025 مقـابــل 5,0 مليــون طـن عـام 2023/ 2024 بزيادة بلغت نسبـتها 0,9٪.

مساحة محصول الطماطم

- بلغت مساحة محصول الطماطم 375,2 ألف فدان عـام 2024 / 2025 مقـابل 414,1 ألـف فــدان عـام 2023/ 2024 بانخفاض بلغـــت نسبـتـــــه 9,4٪ وبلغت كمـيــة الإنتــاج 6,4 مليــون طن عـــام 2024/ 2025 مقابـل 7,0 مليون طــــن عام 2023/2024 بانخفاض بلغ نسبـته 7,9٪ ويرجع ذلك لانخفاض المساحة المنزرعة.

مساحة محصول البطاطس

- بلغت مساحة محصول البطاطس 704,0 ألف فدان عــام 2024/2025 مقـابل 711,8 ألـف فـدان عام 2023 / 2024 بــانخفــــاض بلـــــغ نسبـتــــــه 1,1 ٪ كمــــــا بلغـــــت كميـــــة الإنتــــــاج 10,1 مليـــــــون طـــــــــن عـــــــــام 2024 / 2025 مقابل 9,6مليــــــــون طــــــــــن عـــــام 2023 / 2024 بزيــــادة بلغـــــت نسبتـــــها 5,8٪ ويرجع ذلك لزيادة انتاجية الفدان.

- - بلغت المسـاحة الكلية لمحصـول البرتقال 372,1 ألـف فــدان عــــــام 2024/2025 مقــــابــــل 347,3 الــــف فــــــدان عــــــام 2023/ 2024 بزيادة بلغت نسبـتها 7,1٪ وبلغـت كميـة الإنتـاج 3,7 مليون طـن عام 2024/ 2025 مقابـل 3,3 مليـــون طـن عـــام 2023/ 2024 بازيادة بلغت نسبـتها 10,9٪.

- بلغـت المسـاحة الكلية لمحصـول المــوز 78,9 ألـف فــــدان عـام 2024/2024 مقابـل 78,6 ألـف فـدان عــام 2023/ 2024 بزيادة بلغــت نسبـتها 0,4٪ وبلغت كميـــة الإنتـــاج 1,2 مليـــون طـن عـــام 2024 / 2025 مقــــابل 1,4 مليــــون طــــن عــــام 2023 / 2024 بانــخفاض بلــــغ نسبـتــــه 13,3٪ ويــــرجع ذلك لانخفــــــــاض انتاجية الفدان.