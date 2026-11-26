أكد النائب خالد البسيوني، عضو مجلس الشيوخ، أهمية استكمال البنية الرقمية في مصر وتحقيق التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، قبل التوسع في تطبيق آليات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والمالية العامة، مشيرًا إلى أن استمرار البيروقراطية وتعطل الأنظمة الإلكترونية يمثلان تحديًا أمام تحقيق التحول الرقمي المنشود.

و طرح خالد البسيوني في تصريحات له تساؤلات بشأن مدى جاهزية البنية الرقمية في مصر لتطبيق آليات الذكاء الاصطناعي، وما تحقق بالفعل في مسارات التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية والشمول المالي.

الوحدات الإدارية في المحافظات تتعامل بالورقة والكربون

وقال إن الحديث عن تطبيق الذكاء الاصطناعي يجب أن يسبقه تقييم حقيقي للبنية التكنولوجية والإدارية، متسائلًا عن استمرار بعض الوحدات الإدارية في المحافظات في التعامل بالورقة والكربون، رغم دخول مصر عام 2026، معتبرًا أن ذلك يعكس استمرار مظاهر البيروقراطية داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن عبارة «السيستم واقع يا فندم» لا تزال من أكثر العبارات ترددًا داخل المؤسسات الإدارية، بما يعكس وجود تحديات في كفاءة واستمرارية الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

وضرب البسيوني مثالًا بانتظار المواطنين لساعات أمام بوابات تحصيل الرسوم على الطرق، من أجل دفع 10 جنيهات، متسائلًا عن أسباب عدم التوسع في وسائل التحصيل الإلكتروني، بما يسهم في توفير وقت المواطنين والحد من إهدار الوقود والجهد.

وشدد على ضرورة استكمال البنية الرقمية في مصر، وتحقيق التكامل المؤسسي، خاصة فيما يتعلق بالبيانات وحرية تداولها وتدفقها بين الوحدات والجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة المصرية من ناحية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين من ناحية أخرى.