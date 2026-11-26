نعى النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ضحايا الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق على الطريق الدائري، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وداعيا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وقال «مرزوق» إن هذا الحادث المؤلم يعيد إلى الواجهة قضية بالغة الخطورة تتعلق بسلامة حركة سيارات النقل الثقيل والشاحنات المحملة بالمواد البترولية والقابلة للاشتعال، خاصة عند مرورها عبر المحاور المرورية ذات الكثافات المرتفعة والمناطق القريبة من التجمعات السكنية، مؤكدا أن التعامل مع هذه المركبات يجب أن يخضع لاشتراطات استثنائية تتناسب مع طبيعة حمولاتها وحجم المخاطر التي قد تترتب على وقوع أي حادث.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن خطورة حوادث ناقلات المواد البترولية في أنها تتحول في لحظات إلى حرائق واسعة النطاق تهدد حياة المارة وسكان المناطق المحيطة، وهو ما يفرض إعادة النظر في منظومة تأمين حركة هذه الشاحنات، بدءا من كفاءة المركبة وسلامة الصهاريج والخزانات، مرورا بتأهيل السائقين ومراقبة مسارات السير والسرعات، وصولا إلى سرعة التعامل مع الطوارئ.

وشدد «مرزوق» على أهمية وضع ضوابط أكثر صرامة لتنظيم مرور الشاحنات الناقلة للمواد الخطرة، من خلال تحديد مسارات ومواعيد مناسبة لحركتها، وإبعادها قدر الإمكان عن المناطق السكنية والمحاور المزدحمة، إلى جانب إخضاعها لفحوص فنية دورية وشاملة، والتأكد من توافر أنظمة الأمان والإطفاء والتعامل مع التسربات داخل كل مركبة.

وأضاف أن منظومة السلامة على الطرق لا تكتمل بمجرد توافر البنية التحتية أو إنشاء المحاور الجديدة، وإنما تتطلب رقابة مستمرة على المركبات المستخدمة لها، وتنسيقا فعالا بين المرور والحماية المدنية والإسعاف، مع توفير المعدات المتخصصة للتعامل مع حوادث المواد القابلة للاشتعال، بما يحد من الخسائر ويمنع تحول الحوادث إلى كوارث ممتدة.

وأكد النائب أشرف مرزوق أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تظل الاعتبار الأول عند وضع وتنفيذ قواعد تنظيم النقل الثقيل، وأن تكرار الحوادث التي تتورط فيها الشاحنات والناقلات يستوجب تحركا جادا لمراجعة إجراءات السلامة والرقابة والمساءلة، حتى لا تتكرر مشاهد الفقد والألم، وتظل الطرق المصرية آمنة لكل مستخدميها.