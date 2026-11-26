اتفقت الصين وهولندا على ضرورة وضع قواعد دولية تنظم الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون العالمي بشأن التكنولوجيا والفرص والمخاطر المرتبطة بها، في خطوة وُصفت بأنها إيجابية نحو تطوير الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي.

وجاء الاتفاق في بيان مشترك صدر عقب لقاء وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره الهولندي توم بيريندسن في بكين، أكد فيه الجانبان دعم تعزيز الحوكمة متعددة الأطراف للتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي، ودعم دور الأمم المتحدة في هذا المجال، إلى جانب أهمية استمرار التواصل الوثيق والحوار بشأن ضوابط التصدير - وذلك وفق ما نقلته صحيفة سوث تشينا مورننج بوست الصينية اليوم الخميس.

وقال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية هوانج جينج إن إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري باتت أمرا ملحا، في ظل دمج هذه التكنولوجيا بالفعل في العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن الحوار ضروري لمنع الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي من الخروج عن السيطرة على المستوى العالمي، ووصف إدراج هذا الملف في البيان المشترك بأنه إشارة إيجابية للغاية.

من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأعمال والاقتصاد الدولية في بكين جون جونج إن أوروبا، رغم أنها ليست من القوى الرئيسية في تطوير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنها لاعب مهم في مجال حوكمة هذه التكنولوجيا، مشيرا إلى أن تطوير الأنظمة المتقدمة يتطلب استثمارات ضخمة في رأس المال والكوادر والطاقة، وهي مقومات لا تمتلكها أوروبا بالقدر الكافي حاليا.

وأضاف أن الدول الأوروبية لا ترغب في أن تكون خارج النقاشات الدولية بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل القدرات التكنولوجية والدفاعية التي تتمتع بها هولندا، لافتا إلى أن العلاقات عبر الأطلسي تشهد تحولات، مع تزايد تحفظ أوروبا على القرارات الأحادية التي تتخذها واشنطن.

وأشار التقرير إلى أن هولندا تمتلك قدرات تكنولوجية متقدمة، من بينها شركة «إيه إس إم إل» المتخصصة في معدات تصنيع أشباه الموصلات، كما أنها تحتل مكانة بين أكبر 10 دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي من حيث الإنفاق الدفاعي بالدولار، مضيفا أن الحكومة الهولندية أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري خطة لزيادة قاعدة صناعاتها الدفاعية والتكنولوجية بنسبة 40% بحلول عام 2030، تشمل استثمارات في الأنظمة غير المأهولة والمستقلة.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الهولندي إن ضوابط التصدير قرار تتخذه بلاده، معربا عن رفضه مشروع قانون أمريكي يسعى إلى تشديد القيود على صادرات معدات تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين، مؤكدا ضرورة عدم إقراره.

وتأتي هذه التطورات في ظل خلاف بشأن شركة «نيكسبيريا» الهولندية لصناعة أشباه الموصلات، التي استحوذت عليها شركة «وينج تيك» الصينية عام 2019، إذ شهد النزاع تصعيدا خلال العام الماضي، بعدما قضى حكم قضائي بتجريد الشركة الصينية من السيطرة الإدارية، فيما سمحت محكمة هولندية هذا الشهر للمسؤولين المعينين قضائيا بالبحث عن مستثمرين خارجيين، مع منع الشركة الأم الصينية من التدخل، في حين تعهدت «وينج تيك» بالطعن على الحكم.