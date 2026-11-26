أعرب المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، عن بالغ حزنه وأسفه إزاء الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن سقوط ضحايا ومصابين في مثل هذه الحوادث يمثل وجعًا إنسانيًا كبيرًا، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خبر عابر، وإنما باعتباره مأساة تمس المجتمع بأكمله وتستوجب الوقوف أمام أسبابها بكل جدية ومسؤولية.

وتقدم المستشار محمد مجدي صالح بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا أن قلوب المصريين جميعًا مع الأسر التي فقدت ذويها في هذا الحادث الأليم.

حماية الأرواح مسؤولية لا تحتمل التهاون أو التأجيل



وشدد القيادي بحزب حماة الوطن على أن حياة المواطن وسلامته يجب أن تظلا في مقدمة أولويات العمل العام، وأن حماية الأرواح مسؤولية لا تحتمل التهاون أو التأجيل، مشيرًا إلى أن المواطن من حقه أن يعيش في بيئة آمنة، وأن يشعر بأن هناك إجراءات حقيقية تضمن سلامته وتحميه من تكرار مثل هذه الكوارث.

وأشاد بسرعة تحرك أجهزة الدولة ووزارة الصحة والحماية المدنية والأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث، ورفع درجة الاستعداد وتقديم الرعاية الطبية والإسعافية للمصابين، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة حتى حصول جميع المصابين على الرعاية اللازمة، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع اللحظات الأولى للحادث.

وطالب المستشار محمد مجدي صالح بضرورة إجراء تحقيقات شاملة وعاجلة لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد أسبابه والمسؤوليات المرتبطة به، مع إعلان النتائج للرأي العام بكل شفافية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي تقصير يثبت وقوعه، فضلًا عن مراجعة إجراءات السلامة والوقاية وتكثيف الرقابة على المنشآت والمواقع التي قد تمثل خطورة على حياة المواطنين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مساندة الدولة في مواجهة الأزمات لا تتعارض مطلقًا مع المطالبة بحق المواطن في الحماية والمحاسبة، فالدولة القوية هي التي تتعامل مع الأخطاء بشفافية، وتستخلص الدروس من الحوادث، وتعمل على منع تكرارها، مؤكدًا أن أرواح المصريين غالية، وأن صونها مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة لا تقبل المساومة.