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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق هاتف Mix Flip 2 بمواصفات رائدة وبطارية عملاقة

هاتف Mix Flip 2
هاتف Mix Flip 2
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة شاومي، رسميا عن إطلاق Mix Flip 2، الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي على شكل صدفة، حيث يأتي الهاتف الجديد بتحسينات ملموسة في مجالات الشاشة، الأداء، البطارية، والتصميم، ليصبح بذلك أكثر هواتفها القابلة للطي تكاملا حتى الآن. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يعد هاتف شاومي Mix Flip 2 أول هاتف من نوعه في السوق يأتي مزودا ببطارية تفوق سعتها 5000 مللي أمبير.

مواصفات Xiaomi Mix Flip 2


يحافظ الهاتف على التصميم ثنائي الشاشة الذي ميز الجيل السابق، إلا أنه يأتي بشاشات محسنة من حيث السطوع والمتانة وسهولة الاستخدام. 

يتميز الهاتف بشاشة الخارجية من نوع AMOLED بقياس 4.01 بوصة، مصنوعة من مادة M9 المضيئة، وتصل إلى سطوع أقصى يبلغ 3200 شمعة، مع دعم لأكثر من 500 تطبيق محسن للاستخدام على هذه الشاشة الصغيرة، بما يشمل الرسائل، الخرائط، المدفوعات وحتى مشاهدة الفيديو.

Xiaomi Mix Flip 2

أما الشاشة الداخلية، فهي بدقة 1.5K، بمعدل تحديث 120 هرتز، وكثافة 460 نقطة في البوصة، وتحمل شهادة TÜV Rheinland لحماية العين ثلاثية الطبقات، وتدعم تقنية التعتيم PWM بتردد 2160 هرتز للحد من إجهاد العين.

يعمل هاتف Mix Flip 2 بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، ويعد أول هاتف صدفي يضم نظام تبريد مزدوج بغرفتي تبخير vapor chamber، ما يساهم في الحفاظ على الأداء العالي أثناء الاستخدام المكثف.

زودت شاومي الهاتف بنظام التشغيل HyperOS 2 المبني على Android 15، ويوفر شاشة خارجية قابلة للتخصيص مع دعم التطبيقات المصغرة widgets، وبطاقات المهام المتعددة، ودمج المساعد Xiao AI، بالإضافة إلى ميزة فريدة لتحويل حيوان المستخدم الأليف إلى شخصية متحركة على شاشة القفل.

هاتف Mix Flip 2

تتكون الكاميرا الخلفية من عدستين بدقة 50 ميجابكسل، بتعاون مع Leica، وتشمل مستشعر رئيسي "Light Hunter 800" بفتحة عدسة f/1.7، وتقريب بصري 2x، وتثبيت بصري للصورة، بالإضافة إلى عدسة بزاوية واسعة تبلغ 115 درجة. 

يدعم النظام تصوير فيديو بجودة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وتصوير Dolby Vision، والتقاط الصور المقربة “ماكرو” على بعد 10 سم، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل.

يتميز الهاتف ببطارية رائدة في فئته بسعة 5165 مللي أمبير، تعرف باسم "Jinshajiang"، وتحتوي على 10% من السيليكون بكثافة طاقة تصل إلى 843Wh/L. 

ووفقا لشاومي، تدوم هذه البطارية لفترة أطول بـ 45 يوم مقارنة بهاتف iPhone 16 Pro، وتدعم الشحن السريع بقوة 67 وات سلكيا و50 وات لاسلكيا.

يعتمد هاتف Mix Flip 2 على مفصل "Dragon Bone" الجديد كليا، والذي يتميز بتصميم ثلاثي الروابط وأربع لوحات عائمة لتحسين مستوى التسطح عند الفتح ومتانة أكبر عند الطي، يتميز المفصل بأنه مصنوع من زجاج فائق المرونة بسماكة 50 ميكرومتر فقط، مع عمق تجعد لا يتجاوز 50 ميكرومتر حتى بعد 200000 طية.


يدعم الهاتف التحكم بسيارات شاومي الكهربائية، بالإضافة إلى تكامل مع نظام آبل عبر ميزات مثل مشاركة الألبومات ونقل الملفات.


يتوفر هاتف Mix Flip 2 بأربعة ألوان أنيقة هي الأبيض، البنفسجي، الأخضر، والذهبي، ويأتي بثلاث نسخ من حيث الذاكرة تبدأ من 12 + 256 جيجابايت بسعر  835 دولار.

إلى جانب الهاتف، كشفت شاومي عن ملحق Pocket Photo Kit بسعر 95 دولار، يتيح للمستخدمين طباعة الصور مباشرة من الهاتف باستخدام تقنية التسامي الحراري. 

يتميز بزر مخصص للغالق، إضاءة مدمجة، دعم التصوير بالإيماءات أو الأوامر الصوتية، فلاتر للأفلام السالبة والموجبة، وتوقيعات Leica على الصور المطبوعة.

تكون الصور المطبوعة مغلفة تلقائيا للحماية من الرطوبة والتلف، كما تتيح ميزة "الصور الديناميكية" إعادة عرض الحركة الأصلية عند مسح الصورة، ما يضيف بعدا تفاعليا جديدا للصور الملموسة.

هاتف Mix Flip 2
Mix Flip 2 شاومي Mix Flip 2 شاومي هاتف صدفي

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