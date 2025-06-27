شاومي تكشف عن Pad 7S Pro.. جهاز لوحي احترافي بمعالج خاص وشحن فائق

وسعت شركة شاومي مجموعة أجهزتها اللوحية المتميزة في الصين، بالكشف عن Xiaomi Pad 7S Pro، الذي يأتي كخيار متوسط بين Pad 7 Ultra وPad 7 و 7 Pro.

ويعد ثالث جهاز لوحي يعمل بمعالج شاومي XRing O1 المطور داخليا، والمصمم خصيصا لتحسين الأداء الرسومي وتجربة الاستخدام في الأجهزة اللوحية.

مواصفات تابلت شاومي Xiaomi Pad 7S Pro

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يتميز جهاز Xiaomi Pad 7S Pro بشاشة كبيرة من نوه LCD كبيرة بقياس 12.5 بوصة، بدقة 3.2K مع كثافة 308 بكسل في البوصة، ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2، ما يجعله مثاليا لمهام الإنتاجية والعمل المكتبي.

يأتي Xiaomi Pad 7S Pro ضمن هيكل نحيف بسمك 5.8 ملم ووزن 576 جراما، ما يجمع بين الحجم الكبير وسهولة الحمل.

تابلت شاومي Xiaomi Pad 7S Pro

يدعم Xiaomi Pad 7S Pro، ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت رام من نوع LPDDR5T، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1، وهي مواصفات تضاهي أجهزة الحواسيب المحمولة من الفئة العليا.

ويحزم جهاز Xiaomi Pad 7S Pro، بطارية ضخمة بسعة 10610 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 وات، ما يمنح المستخدم وقت استخدام طويل مع قدرة على إعادة الشحن خلال دقائق.

يدعم جهاز Xiaomi Pad 7S Pro ستة مكبرات صوت بتقنية Dolby Atmos، بالإضافة إلى أربعة ميكروفونات، ومستشعر بصمة مدمج في الجانب، وتقنية Wi-Fi 7، ومنفذ USB 3.2 Gen 1، إلى جانب منفذ الأشعة تحت الحمراء IR Blaster، ويعمل بنظام التشغيل HyperOS 2 من شاومي المبني على Android 15.

من ناحية الكاميرا، يضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ما يجعله مناسبا للاجتماعات المرئية والمؤتمرات عبر الإنترنت.

كما يدعم الجهاز ميزات احترافية مثل التحكم عن بعد في أجهزة الحاسوب، ونقل الملفات بين ويندوز وmacOS، وتشغيل تطبيقات مكتبية متقدمة مثل WPS Office وCAJ Viewer وZWCAD.

وقدمت شاومي مجموعة من الملحقات الاختيارية، من بينها لوحة مفاتيح مغناطيسية عائمة بسعر 138 دولارا، مزودة بلوحة لمس حساسة للضغط، وقلم ذكي منخفض التأخير بسعر حوالي 28 دولار.

تابلت شاومي Xiaomi Pad 7S Pro

يتوفر Xiaomi Pad 7S Pro بأربعة ألوان هي الأسود، البنفسجي، التيتانيوم، والرمادي، مقابل سعر يبدأ من 460 دولار للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت، وهو متاح حاليا للشراء عبر متاجر شاومي الرسمية في السوق الصيني.