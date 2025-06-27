Xiaomi AI Glasses.. أول نظارة ذكية من شاومي تنافس نظارات فيسبوك

أعلنت شركة شاومي، رسميا عن دخولها عالم النظارات الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال طرح أول إصدار لها تحت اسم Xiaomi AI Glasses، وهي نظارات خفيفة الوزن 40 جراما، تجمع بين الكاميرا والتفاعل الصوتي والتكامل مع الأجهزة الذكية، في تصميم يبدو أقرب إلى النظارات العادية.

مميزات نظارة شاومي Xiaomi AI Glasses

تأتي نظارات شاومي Xiaomi AI Glasses مزودة بكاميرا بدقة 12 ميجابكسل تتيح تصوير فيديو بجودة 2K بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما تم تزويدها بخمسة ميكروفونات تتيح أوامر صوتية دقيقة، وتسجيل الصوت، وإجراء مكالمات الفيديو.

تدعم الكاميرا ميزة التثبيت الإلكتروني للصورة EIS، ويمكن تشغيلها عبر الأوامر الصوتية باستخدام المساعد الذكي "Super Xiao Ai"، أو من خلال زر مادي موجود على جانب النظارة.

ويمكن استخدامها لتصوير الصور والفيديو دون استخدام اليدين، أو حتى للبث المباشر، مع إضاءة برتقالية تظهر لتنبيه الآخرين أثناء التسجيل حفاظا على الخصوصية.

تبدو نظارات شاومي الذكية أقرب ما تكون إلى النظارات التقليدية، وتتوفر بثلاثة أنماط تصميمية للإطارات، كما تأتي بخيارات عدسات ملونة أو كهرومعتمة، وتتيح الأخيرة تغيير درجة التعتيم عبر تمرير إصبعين فوق العدسة، إلى جانب 4 مستويات لضبط السطوع.

نظارة شاومي Xiaomi AI Glasses

وصممت النظارات خصيصا لتناسب ملامح الوجه الآسيوي، بالاعتماد على بيانات تم جمعها من أكثر من 70 ألف مسح ضوئي للوجه، ويستخدم في تصنيعها إطار من النايلون خفيف الوزن مع مفصلات من سبائك التيتانيوم عالية الجودة.

تتكامل نظارات Xiaomi AI Glasses بشكل كامل مع منظومة شاومي للأجهزة الذكية، حيث يمكن استخدامها كـ مركز تحكم للأجهزة المنزلية، مثل تعديل درجة حرارة المكيف، أو فتح قفل الباب، أو حتى إجراء مدفوعات عبر أوامر صوتية مثل: "شياو آي، امسح رمز الدفع".

كما تدعم النظارات 14 تطبيقا خارجيا حتى الآن، وتشمل ميزات مثل البث المباشر، الترجمة الفورية حتى 10 لغات، والتعرف اللحظي على الأشياء والنصوص.

يمكن للنظارات تسجيل فيديو بشكل متواصل لمدة 45 دقيقة، أو تشغيل الموسيقى لمدة 7 ساعات بالشحنة الواحدة، وتحتوي على منفذ USB-C يتيح الشحن أثناء الاستخدام.

تبدأ أسعار Xiaomi AI Glasses من 1999 يوان (نحو 275 دولارا)، بينما يصل سعر إصدار العدسات الكهرومعتمة إلى 2699 يوان (370 دولارا)، وسعر الإصدار المتقدم بعدسات كهرومعتمة ملونة إلى 2999 يوان (410 دولارات)، وتتوفر خدمة ضبط المقاسات إما عبر الإنترنت أو من خلال شركاء شاومي البصريين.

جدير بالذكر أن بعض وظائف نظارة شاومي لم تفعل بعد، مثل ميزة الدفع الآمن عبر رمز الاستجابة السريعة QR، والتي ينتظر أن تصل في تحديث هوائي OTA من المقرر إطلاقه في أواخر سبتمبر المقبل.