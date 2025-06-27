شاومي تطلق أول تابلت بعلامة ريدمي.. Redmi K Pad بمواصفات قوية وتصميم فاخر

أعلنت شركة شاومي، رسميا عن إطلاق أول جهاز لوحي مدمج يحمل علامة ريدمي التجارية تحت اسم Redmi K Pad، خلال فعاليات حدث "المنظومة الذكية" الذي أقيم في الصين.

ويأتي هذا الإطلاق إلى جانب الإعلان عن هاتفي شاومي Mix Flip 2 وRedmi K80 Ultra، حيث يستهدف الجهاز اللوحي فئات اللاعبين، والطلبة، ومحبي الإنتاجية في العمل.

مواصفات شاومي Redmi K Pad



يتميز الجهاز اللوحي الجديد من شاومي بشاشة كبيرة من نوع LCD بقياس 8.8 بوصة بدقة 3008×1880 بكسل، وبنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، مع معدل تحديث متغير يصل إلى 165 هرتز، ومعدل استجابة للمس 372 هرتز، ما يجعله مثاليا للألعاب والعروض المرئية السلسة.

تصل إضاءة الشاشة إلى 700 شمعة، وتدعم تقنيات DC Dimming وHDR10 وDolby Vision، كما تعتمد على تقنية Real RGB في ترتيب البكسلات، مع طبقة حماية من Gorilla Glass 5.

وحصل الجهاز على ثلاث شهادات من TUV Rheinland، بالإضافة إلى تصنيف S++ للعناية بالعين، للحد من الوميض وانبعاثات الضوء الأزرق.

ويتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 9400+ بتقنية تصنيع 3 نانومتر، ويضم وحدة معالجة مركزية ثمانية النوى بسرعة تصل إلى 3.73 جيجاهرتز، بالإضافة إلى معالج رسوميات Immortalis-G925 MC12، كما تم تزويده بمحرك الأداء الخاص بشاومي Rage Engine 4.0 لتحسين كفاءة الأداء.

ويعد هذا الجهاز أول لوحي يعمل بنظام أندرويد يستخدم تصميم SoC مركزيا في منتصف الجهاز، مما يساعد في توزيع الحرارة بعيدا عن مناطق الإمساك.

شاومي Redmi K Pad

كما تم دمجه بغرفة تبريد كبيرة من سبائك الألمنيوم بمساحة 12.050 مم مربع لضمان أداء مستقر حتى خلال جلسات اللعب الطويلة بدقة 3K.

يعمل الجهاز بنظام HyperOS 2 المستند إلى أندرويد 15، ويوفر واجهة نظيفة ودعما كاملا لتكامل منظومة شاومي الذكية، كما يدعم تطبيقات إنتاجية بمستوى الحواسيب المكتبية، والوصول عن بعد إلى أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى تكامل سلس مع أجهزة آبل للاستخدام عبر الأنظمة.

يضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 وتقنية PDAF، وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل مخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

ويحزم الجهاز بطارية بسعة 7500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، إلى جانب ميزة "Bypass Charging Plus" التي تسمح بتشغيل الجهاز مباشرة من الشاحن أثناء اللعب، مما يقلل من الحرارة.

وحصلت البطارية على شهادة من TUV SUD تضمن احتفاظها بـ 80% من سعتها بعد 1800 دورة شحن.

من جهة الصوت، تم تزويد الجهاز بنظام صوتي مكون من 4 مكبرات مزدوجة بتصميم حلقي متناظر، أعلى بـ 78% من حيث القوة، وأنحف بنسبة 15% من التصميمات السابقة، ويدعم Dolby Atmos، كما يحتوي على منفذين USB-C لمزيد من المرونة.

يدعم الجهاز شبكة Wi-Fi 7 بفضل ثلاث هوائيات تعمل بالتوازي لتقليل التأخير وتحسين الاتصال أثناء الألعاب عبر الإنترنت، كما تم دمجه بمحركات اهتزاز X-axis لتعزيز تجربة الاستخدام، ويأتي بهيكل معدني بالكامل يمنح إحساسا بالفخامة والمتانة.

يتوافر Redmi K Pad بثلاثة ألوان هي الأخضر، والبنفسجي، والأسود، وبالخيارات التالية من الذاكرة:

- 8 جيجابايت + 256 جيجابايت: 2799 يوان (حوالي 390 دولار)

- 12 جيجابايت + 512 جيجابايت: 3399 يوان (حوالي 470 دولار)

- 16 جيجابايت + 1 تيرابايت: 4199 يوان (حوالي 590 دولار)

وقد بدأ الجهاز بالتوفر رسميا في الأسواق الصينية.