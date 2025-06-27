شاومي تطلق Redmi K80 Ultra.. هاتف رائد بتبريد متطور وتصوير بدقة 8K

أطلقت ريدمي العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي، رسميا عن هاتفها الرائد الجديد Redmi K80 Ultra في الصين، إلى جانب الإعلان عن الهاتف القابل للطي Mix Flip 2، مضيفة بذلك إصدارا جديدا عالي الأداء إلى سلسلة K المميزة.

ويأتي هاتف Redmi K80 Ultra بمجموعة مميزة من الترقيات الواضحة التي تشمل الشاشة، ونظام التبريد، والصوتيات، والبطارية، ليمنح المستخدم تجربة متكاملة ضمن فئة الهواتف الرائدة.

مواصفات هاتف Redmi K80 Ultra

يتميز هاتف Redmi K80 Ultra بشاشة مسطحة من نوع OLED بحجم 6.83 بوصة وبدقة 1.5K، مع معدل تحديث يبلغ 144 هرتز واستجابة لمس سريعة تصل إلى 480 هرتز.

زودت ريدمي هاتف Redmi K80 Ultra بتقنيات عرض متطورة، من ضمنها مواد M9 للإضاءة وذروة سطوع تصل إلى 3200 شمعة، إلى جانب دعم تقنيات Dolby Vision و+HDR10، تأتي الشاشة محمية بزجاج Shield Glass من شاومي، وتدعم تقنيات للراحة البصرية مثل تعتيم PWM عالي التردد وتعتيم DC عند السطوع الكامل، مع الحصول على شهادات TÜV وتصنيف S++ للراحة البصرية.

هاتف Redmi K80 Ultra

يتم تشغيل هاتف Redmi K80 Ultra بواسطة معالج Dimensity 9400+ من ميدياتك، المصنع بدقة 3 نانومتر، وهو نفس المعالج الذي سجل أكثر من 3.24 مليون نقطة في اختبارات AnTuTu، ما يجعله من أقوى الهواتف في الأداء.

إلى جانب ذلك، أضافت شاومي شريحة مخصصة للعرض بالذكاء الاصطناعي D2 AI Display، والتي تساهم في تحسين جودة الألعاب والفيديو من خلال تقنيات التوسيع وزيادة الإطارات.

ويدعم الهاتف نظام تبريد ثلاثي الأبعاد متطور بمساحة 6500 مم مربع، مع تصميم مرتفع لتعزيز تشتيت الحرارة، وتكامل كامل مع الجيل الرابع من محرك Fury Engine لضبط الأداء الديناميكي.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل HyperOS 2 المبني على أندرويد 15، ويأتي مزودا بتحسينات على مستوى النظام والذكاء الاصطناعي تتناسب مع العتاد القوي للجهاز، ما يضمن تجربة استخدام أكثر سلاسة واستجابة.

هاتف Redmi K80 Ultra

من الناحية التصويرية، زودت شاومي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، الأولى بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Light Hunter 800 وحجم مستشعر 1/1.55 إنش ودعم التثبيت البصري OIS، إلى جانب عدسة واسعة بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية 119 درجة.

أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 20 ميجابكسل وتدعم تسجيل فيديو بدقة 1080p بمعدل 60 إطارا في الثانية، بينما تدعم الكاميرا الخلفية تسجيل فيديو حتى دقة 8K.

يحتوي هاتف Redmi K80 Ultra، على بطارية ضخمة بسعة 7410 مللي أمبير، مصنوعة من خلايا عالية الكثافة تحتوي على 10% من السيليكون، وتبلغ كثافتها 827 واط/ليتر.

تدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 100 وات، مع ميزة Bypass Charging Plus التي تساعد في تقليل الحرارة أثناء اللعب أو الاستخدام المكثف، وتقول شاومي إن البطارية قادرة على توفير ما يصل إلى 2.26 يوما من الاستخدام في الظروف العادية.

من حيث التجربة الصوتية، يأتي الهاتف مزودا بمكبرات صوت مزدوجة متماثلة، ومحرك اهتزاز UWB متطور يمنح تجربة لمسية محسنة.

كما يدعم الهاتف تقنيات اتصال متقدمة مثل Wi-Fi 7، وBluetooth 5.4، وNFC، إلى جانب منفذ USB-C للصوت، ومنفذ IR، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 وIP69، ويستخدم مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة لتعزيز الأمان.

يتوفر Redmi K80 Ultra بأربعة ألوان هي الرمادي الرملي، الأبيض، الأخضر ، والأزرق، مع 5 خيارات مختلفة للذاكرة والتخزين تتراوح بين 12 و16 جيجابايت للرام، وسعات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت حتى 1 تيرابايت، وسيطرح الهاتف رسميا للبيع في السوق الصينية بأسعار تبدأ من 2599 يوان، أي نحو 360 دولار تقرييا.