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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية تدوم 8 أيام.. شاومي تطلق ساعة Watch S4 بتصميم متطور ومواصفات قوية

ساعة Watch S4
ساعة Watch S4
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة شاومي، رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Watch S4 بقياس 41 ملم، خلال مؤتمرها لأنظمة التكامل بين الإنسان والسيارة والمنزل. 

مواصفات ساعة شاومي Watch S4

تتميز الساعة الجديدة من شاومي بتصميم نحيف وخفيف، بوزن 32 جراما وسماكة لا تتجاوز 9.5 ملم، وتأتي بشاشة دائرية الشكل AMOLED بقياس 1.32 بوصة، بمعدل تحديث 60 هرتز وسطوع يصل إلى 1500 شمعة، ما يجعلها واضحة حتى تحت أشعة الشمس.

تعمل الساعة بنظام التشغيل HyperOS 2 من شاومي، وتدعم تكاملا عميقا مع أجهزة شاومي الأخرى في المنزل أو السيارة، ما يسهل مزامنة البيانات والتحكم بالأجهزة الذكية.

تتوفر ساعة Watch S4 بأربعة ألوان أنيقة هي الأبيض، الأخضر النعناعي، الأسود، والذهبي الرملي، أما النسخة الذهبية تأتي بسوار ميلاني فاخر وتاج مزين بستة أحجار زركون اصطناعية، بينما تتيح شاومي للمستخدمين الاختيار بين ثلاثة أنواع من الأحزمة: مطاط الفلور، الجلد، أو سوار ميلاني الفولاذي.

ساعة Watch S4

من حيث الأداء، تحتوي الساعة على بطارية بسعة 320 ميلي أمبير توفر حتى 8 أيام استخدام عادي، و4 أيام في حال الاستخدام المكثف، و3 أيام مع تشغيل ميزة الشاشة الدائمة Always-On Display.

وتدعم الساعة أكثر من 150 وضع رياضي، إلى جانب ميزات صحية مهمة مثل مراقبة معدل نبض القلب، تتبع النوم، قياس نسبة الأوكسجين في الدم، ومراقبة درجة حرارة الجسم بدقة عالية. 

وتتيح ميزة بث معدل نبض القلب عبر البلوتوث إمكانية مزامنة البيانات الفورية مع أجهزة التمارين أو الدراجات، كما تدعم الساعة نظام GPS، خاصية SOS للطوارئ، ومقاومة للماء.

تتوافر ساعة Watch S4 في 3 خيارات يبلغ سعرها:

- النسخة بحزام مطاط الفلور: 999 يوان

- النسخة بحزام جلدي: 1199 يوان

- النسخة بحزام ميلاني فاخر: 1499 يوان

ساعة Watch S4

سماعات Open Earphones Pro توفر تجربة صوتية ذكية ومريحة


إلى جانب الساعة، أعلنت شاومي أيضا عن سماعات Open Earphones Pro الجديدة، بتصميم مفتوح يركز على راحة الارتداء وجودة الصوت. 

تأتي السماعات بنظام صوتي خماسي يتضمن ووفر ديناميكي كبير، مكبرين عاليي التردد، ومحرك صوتي سيراميكي، تم ضبطه من قبل فريق Harman Golden Ear الشهير.

وتدعم السماعات تقنية الصوت المكاني spatial audio مع تتبع حركة الرأس بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى نظام مضاد لتسريب الصوت لضمان خصوصية أكبر في الأماكن العامة.

شاومي ساعة Watch S4 مواصفات ساعة شاومي

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