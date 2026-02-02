قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لقاء جماهيري بطور سيناء.. الجبهة الوطنية يضع خريطة عمل وتناقش قضايا المواطنين

اجتماع الحزب بطور سيناء
اجتماع الحزب بطور سيناء
ايمن محمد

عقد حزب «الجبهة الوطنية» بجنوب سيناء اجتماعًا جماهيريًا حاشدًا بمدينة طور سيناء، عاصمة المحافظة، لمناقشة أبرز القضايا التي تمس المواطنين، ووضع رؤية واضحة لخطة عمل الأمانات خلال المرحلة المقبلة، في إطار الدور السياسي والمجتمعي للحزب وتعزيز حضوره في الشارع السيناوي.

جاء الاجتماع بحضور الشيخ حسن سالم، أمين عام أمانة جنوب سيناء، و أحمد الكفراوي، أمين التنظيم، والشيخ جميع رمضان، مساعد أمين الحزب، و حسين سالم، أمين الشباب، و عبد الخالق ثروت، أمين العضوية، إلى جانب عدد كبير من رؤساء الأمانات وأعضاء الحزب من مختلف مدن المحافظة.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها مشكلات قطاعي الصحة والإسكان، وسبل تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما جرى بحث ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وما تمثله من تهديد للسلامة العامة، حيث طُرحت آليات عملية للتعامل مع هذه المشكلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد الشيخ حسن سالم أن الحزب يستهدف خلال المرحلة المقبلة تفعيل دور أمانات المدن بشكل أكبر، مع التركيز على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم عن قرب، والعمل على رفعها إلى الجهات المختصة مدعومة برؤى واقعية وحلول قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن «الجبهة الوطنية» تسعى لأن تكون حلقة وصل فعالة بين المواطن وصانع القرار، بما يدعم دور الأحزاب في الحياة والسياسية، ويسهم في مساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بمحافظة جنوب سيناء، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف المدن والتجمعات البدوية.

جنوب سيناء حزب الجبهة أمانة اجتماع طور سيناء

