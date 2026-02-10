انتبه قبل رمضان .. خطأ قد يضيع ثواب الصيام والعبادات

أكد الدكتور محمد الأدهم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صفاء النية وإخلاصها لله تعالى يمثلان الركيزة الأساسية لقبول الأعمال، محذرًا من أن غياب الإخلاص قد يؤدي إلى ضياع ثواب الصيام والقيام وباقي العبادات خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الأدهم، خلال لقاء تلفزيوني أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوضح في حديثه الشريف أن أول من يُساق إلى النار ثلاثة أشخاص: رجل استشهد في سبيل الله، ورجل طلب العلم وعلَّمه للناس، ورجل أنفق أمواله في سبيل الله، وذلك بسبب عدم إخلاصهم النية لله، وإنما سعوا إلى الرياء وطلب مدح الناس، حيث ورد في الحديث: «ليقال وقد قيل»، أي أنهم نالوا ما أرادوه من سمعة بين الناس، لكنهم خسروا الأجر في الآخرة.

وشدد أمين الفتوى على أهمية أن تكون أعمال الصيام والقيام وتلاوة القرآن خالصة لوجه الله تعالى، بعيدًا عن طلب رضا الناس أو نيل الثناء منهم، داعيًا الله أن يجعل الجميع من أصحاب النيات الصادقة.

هل يستجيب الله دعاء الصائم ححتى ولم يينطق به

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من يوسف من محافظة قنا، حول ما إذا كان الصائم إذا أفطر عند أذان المغرب دون أن يدعو بلسانه يكون الله سبحانه وتعالى عالمًا بما في قلبه من أمنيات وحاجات، وهل يمكن أن يستجيب الله له حتى وإن لم ينطق بالدعاء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الاثنين، أن هذا سؤال جميل يحمل معاني رقيقة من حسن الظن بالله، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، ويعلم ما في القلوب قبل أن تنطق به الألسنة.

وأشار إلى أن عجز الإنسان عن الدعاء في هذه اللحظة قد يكون ناتجًا عن شدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى، فيقف حائرًا لا يدري بماذا يدعو، وهو يرى أبواب الإجابة مفتوحة أمامه في هذا الوقت المبارك الذي يُرجى فيه قبول الدعاء