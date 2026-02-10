قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للحرارة نهارا ورياح في المناطق المكشوفة
جامعة عين شمس تصدر قرارات جديدة بتعيين وتكليف رؤساء أقسام بكلية التجارة
خالد الغندور: لجنة شؤون اللاعبين تناقش شكوى زيزو ضد الزمالك
قاضي أمريكي يرفض ترحيل طالبة تركية مؤيدة للفلسطينيين و يفرج عنها
يواصل الارتفاع.. أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
رابط التقييمات الأسبوعية 2026 وزارة التربية والتعليم الترم الثاني .. حمل الآن
حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل
روسيا تستعرض قدرات منظومتها الجديدة المضادة للدرونات
هل مشاهدة المسلسلات في رمضان تفسد الصوم؟.. المفتي السابق يحذر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
ديني

انتبه قبل رمضان .. خطأ قد يضيع ثواب الصيام والعبادات

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمد الأدهم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صفاء النية وإخلاصها لله تعالى يمثلان الركيزة الأساسية لقبول الأعمال، محذرًا من أن غياب الإخلاص قد يؤدي إلى ضياع ثواب الصيام والقيام وباقي العبادات خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الأدهم، خلال لقاء تلفزيوني أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوضح في حديثه الشريف أن أول من يُساق إلى النار ثلاثة أشخاص: رجل استشهد في سبيل الله، ورجل طلب العلم وعلَّمه للناس، ورجل أنفق أمواله في سبيل الله، وذلك بسبب عدم إخلاصهم النية لله، وإنما سعوا إلى الرياء وطلب مدح الناس، حيث ورد في الحديث: «ليقال وقد قيل»، أي أنهم نالوا ما أرادوه من سمعة بين الناس، لكنهم خسروا الأجر في الآخرة.

وشدد أمين الفتوى على أهمية أن تكون أعمال الصيام والقيام وتلاوة القرآن خالصة لوجه الله تعالى، بعيدًا عن طلب رضا الناس أو نيل الثناء منهم، داعيًا الله أن يجعل الجميع من أصحاب النيات الصادقة.

هل يستجيب الله دعاء الصائم ححتى ولم يينطق به

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من يوسف من محافظة قنا، حول ما إذا كان الصائم إذا أفطر عند أذان المغرب دون أن يدعو بلسانه يكون الله سبحانه وتعالى عالمًا بما في قلبه من أمنيات وحاجات، وهل يمكن أن يستجيب الله له حتى وإن لم ينطق بالدعاء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الاثنين، أن هذا سؤال جميل يحمل معاني رقيقة من حسن الظن بالله، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، ويعلم ما في القلوب قبل أن تنطق به الألسنة.

وأشار إلى أن عجز الإنسان عن الدعاء في هذه اللحظة قد يكون ناتجًا عن شدة تعلقه بالله سبحانه وتعالى، فيقف حائرًا لا يدري بماذا يدعو، وهو يرى أبواب الإجابة مفتوحة أمامه في هذا الوقت المبارك الذي يُرجى فيه قبول الدعاء

النية ثواب الصيام ضياع ثواب الصيام الإخلاص في العبادة الرياء في رمضان فتاوى رمضان

