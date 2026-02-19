بدلاء الأهلي أمام الجونة في الدوري المصري

كشف ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة البدلاء خلال مواجهة الجونة، المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تعزيز موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 30 نقطة، ويأمل في مواصلة الضغط ضمن سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل الجونة اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة جمعها من 15 مباراة، طامحًا في تحسين موقعه والابتعاد عن مناطق الخطر.

قائمة بدلاء الأهلي أمام الجونة

مصطفى شوبير

أحمد رمضان بيكهام

محمد شريف

حسين الشحات

هادي رياض

أحمد عيد

مروان عثمان

كريم فؤاد

أحمد نبيل كوكا