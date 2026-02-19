مطالبات بحبس 18 مشجعًا سنغاليًا بعد أحداث شغب في المغرب

طالب المدعي العام المغربي بتوقيع عقوبة السجن على 18 مشجعًا سنغاليًا، على خلفية تورطهم في أحداث شغب شهدتها إحدى المباريات مؤخرًا، مؤكدًا أن التصرفات التي وقعت تم بثها على الهواء مباشرة عبر القنوات التلفزيونية.

وأوضح في تصريحاته أن المشجعين تعمدوا تعطيل سير اللقاء وارتكبوا أعمال عنف داخل الملعب، مشددًا على ضرورة توقيع عقوبة رادعة تصل إلى عامين من الحبس، باعتبار أن ما حدث يمثل إخلالًا بالنظام العام وتشويهًا لصورة المنافسات الرياضية.

ووجهت الجهات المختصة للمشجعين تهمة الشغب المتعمد، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية خلال الفترة المقبلة، وسط متابعة واسعة من الرأي العام الرياضي لما ستنتهي إليه القضية.