الصحة : نسعى لدعم وتمكين ذوي الإعاقة وضمان سهولة حصولهم على الخدمات

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل قرارات وزيري الصحة والتضامن للتيسير على ذوي الإعاقة المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة.



وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نسعى لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتخفيف الأعباء عنهم وضمان سهولة حصولهم على الخدمات ".

وأضاف حسام عبد الغفار :" إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة من الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد ".

ثمّن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القرارات الصادرة عن وزيري الصحة والتضامن، بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من بطاقة الخدمات المتكاملة وتيسير إجراءات الكشف الطبي لهم.

وأكد المجلس أن هذه القرارات تعكس استجابة إيجابية لما تقدم به المجلس من مقترحات إلى الجهات المختصة ولما يطرح عبر جلسات الحوار المجتمعي والتشاور المستمر مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم وممثلي المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن ذوي الإعاقات المستدامة وتيسير الإجراءات لهم.

وأشاد المجلس بقرار إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة (المستقرة طبياً) من إعادة الكشف الطبي عند تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، ومنح مهلة مناسبة للحاصلين على الكارت غير المميكن لتحديث بياناتهم، بما يضمن استمرارية حصولهم على الخدمات والمزايا دون انقطاع، ويعزز من كفاءة المنظومة في إطار التحول الرقمي.

