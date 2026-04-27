سمير راغب : الطائرات المسيّرة غيرت شكل الحروب والمواجهات العسكرية حول العالم

أكد العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن الطائرات المسيرة غيرت شكل الحروب والمواجهات العسكرية حول العالم.



وقال راغب في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “ الحكاية ”المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" الطائرات الموجهة بدون طيار لها العديد من المهام ومنها تشويش العدو لاستهدافه".

وتابع "الطائرات المسيرة يتم استخدامها في الاستطلاع ورصد مواقع العدو بدلا من استخدام طائرة مأهولة بطيارين".

واكمل سمير راغب :" الجيل السادس من الطائرات المسيرة سوف يحتوي على طائرة مأهولة ومعها عدد كبير من الطائرات المسيرة التي تتلقى الأوامر من الطائرة المأهولة ".

