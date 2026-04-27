اللواء محمد عبدالمنعم: مصر تمتلك طائرات مسيرة متقدمة لتأمين الحدود

أكد اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أن القوات المسلحة تستخدم الطائرات المسيرة في تأمين الحدود، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك أنواعًا متقدمة من هذه الطائرات.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مصر عملت على توطين السلاح، موضحًا: "فيه 3 طرق لمواجهة الطائرات المسيرة: التأثير على المنظومات بتاعتها، وتوجيه موجة مغناطيسية في اتجاه الطيارة، والبصمة الحرارية، ونمتلك هذه الأسلحة للتأمين، والطيارة الموجهة بدون طيار بتجابه أسلحة بملايين، والحرب الإلكترونية كانت أقل فعالية أمام الطائرات المسيرة".

وتابع: "الطائرات الموجهة بدون طيار إمكانياتها عالية، وقادرة على تنفيذ أهداف حاليًا أكثر من الطائرات المقاتلة، لكن الطائرات المقاتلة لها استخداماتها أيضًا".

وأوضح: "الطائرة المسيرة الرادارات مش بتقدر تلقطها، وفي المجابهات الحديثة بدأوا يصنعوا رادارات تواجه الطائرات المسيرة للتأثير على الموجة التي تطير بها، وفي جميع الأحوال الطائرات المسيرة سلاح حيوي وفعال، ومنظومة إسرائيل الدفاعية فشلت في التصدي لطائرات إيران المسيرة".

وتابع: "الطائرات المسيرة ساهمت في دعم الجيش السوداني".

وأشار إلى أن الطائرات المسيرة تقوم بإرباك الجيوش، قائلًا: "الشاهد 136 دمر منظومة دفاعية أمريكية بـ 450 مليون دولار، بينما الطائرة الدرون بـ 20 ألف دولار".