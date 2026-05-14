تسهيلات في الإجراءات.. الحكومة: حملات توعية بأهمية استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تقوم بحملات توعية بأهمية استكمال طلبات التصالح في مخالفات البناء .

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" الدولة حريصة على حث المواطنين على استكمال طلبات التصالح ".

وتابع محمد الحمصاني :" جاري دراسة وصياغة إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفي العادة تكون هناك تسهيلات في إجراءات توفيق الأوضاع ".

واكمل محمد الحمصاني :" في عملية التقنين يكون هناك مراعاة لاشتراطات محددة ويكون هناك عملية تسهيل وتيسير عملية الحصول على الموافقات لتقنين وضع المبنى المخالف ".

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من التعديلات الخاصة بملف مشكلات إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتي تسهم في حل هذه المشكلات، وكلّف بتبسيط وتسريع الإجراءات دون أية تعقيدات في هذا الشأن؛ مراعاة لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس؛ لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛ وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.

