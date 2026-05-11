أسعار الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 11 مايو 2026

ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 11 مايو 2026 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



أسعار صرف الريال السعودى اليوم الإثنين

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك أبوظبي الإسلامي نحو 14.08 جنيه للشراء و 14.10جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك HSBC نحو 14.06جنيه للشراء و 14.09جنيه للبيع.



وصعد سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الأهلي الكويتي نحو 14.05جنيه للشراء و 14.07جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك نكست نحو 14.03جنيه للشراء و 14.08جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجارى الدوليCIB نحو 14.03جنيه للشراء و 14.08جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى البنك الأهلي نحو 14.01جنيه للشراء و 14.09جنيه للبيع.



وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 14.01جنيه للشراء و 14.08جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى تعاملات اليوم فى بنك فيصل الإسلامي نحو 14.01جنيه للشراء و 14.08جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك البركة نحو 14.01جنيه للشراء و 14.07جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك الإسكندرية نحو 13.98جنيه للشراء و 14.08جنيه للبيع.



وسجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه فى بنك المصرف المتحد نحو 13.60جنيه للشراء و 14.09جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي رسميا

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 14.جنيه للشراء و 14.03جنيه للبيع.



سجل الريال السعودى أعلى سعر شراء في بنك أبوظبي الإسلامي نحو 14.08 جنيه.



وسجل الريال السعودي أقل سعر بيع نحو 14.01جنيه.



وسجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 14.02جنيه.