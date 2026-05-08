قبل موسم الحج 1447.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8 مايو 2026

بات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مقدمة العملات الأكثر بحثاً يومياً في مصر خلال هذه المرحلة، مع اشتعال الإقبال على شراء العملة السعودية استعداداً لموسم الحج 2026، في ظل توقعات فلكية تشير إلى أن وقفة عرفات ستوافق يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة 1447.

وتسجّل البنوك المصرية ارتفاعاً واضحاً في الطلب على الريال مع اقتراب مواعيد سفر الحجاج، مما يجعل متابعة أسعار الصرف اليومية ضرورة لكل حاج ومعتمر.

ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8 مايو 2026 في البنوك المصرية مع بدء العد التنازلي لموسم الحج 1447.

سعر الريال السعودي اليوم في جميع البنوك المصرية.. أسعار الشراء والبيع

سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC أعلى سعر شراء في القائمة بـ14.037 جنيه وبيع 14.063 جنيه، تلاه QNB الأهلي بـ14.036جنيه للشراء و14.066 جنيه للبيع.

وجاء سعره في البنك المركزي المصري بوصفه المرجع الرسمي عند 14.028جنيه للشراء و14.066 جنيه للبيع، فيما سجّل المصرف العربي الدولي 14.025جنيه للشراء و14.065جنيه للبيع.

وتوسّط البنك الأهلي الكويتي القائمة بـ14.016جنيه للشراء و14.042جنيه للبيع، والبنك التجاري الدولي CIB بـ14.001 جنيه للشراء و14.045جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي بنك مصر 13.993 جنيه للشراء و14.068جنيه للبيع وهو الأعلى في سعر البيع، مع تطابق البنك الأهلي المصري في سعر الشراء عند 13.993 جنيه وبيع 14.066 جنيه.

وجاء بنك البركة بـ13.984جنيه للشراء و14.047 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس بـ13.980 جنيه للشراء وأعلى سعر بيع في القائمة 14.073 جنيه.

وتراجع كريدي أجريكول إلى 13.950 جنيه للشراء و14.050 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية بـ13.939 جنيه للشراء و14.040 جنيه للبيع.

وجاء بنك الكويت الوطني بأوسع هامش في القائمة إذ بلغ الشراء 13.877 جنيه والبيع 14.188 جنيه ، فيما سجّل البنك العقاري المصري العربي أدنى سعر شراء بـ13.675 جنيه مقابل بيع 14.062 جنيه.

لماذا يرتفع الطلب على الريال قبل موسم الحج؟

مع اقتراب موسم الحج لعام 2026، يرتفع الطلب بشكل طبيعي على العملة السعودية من جانب الحجاج والمسافرين إلى المملكة العربية السعودية لإتمام المناسك وتغطية نفقات الإقامة والتنقل.



وتعكس الأسعار الحالية توازناً نسبياً يُتيح للحجاج شراء الريال دون ضغوط مفاجئة، غير أن الخبراء ينصحون بعدم التأخير نظراً لاحتمالية ارتفاع الأسعار كلما اقتربنا من تاريخ السفر.

موسم الحج 2026.. المواعيد والاستعدادات

تشير الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن غرة شهر ذي الحجة 1447 ستوافق فلكياً يوم الإثنين 18 مايو 2026، فيما تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، وأول أيام عيد الأضحى يوم الأربعاء 27 مايو 2026. ويعني ذلك أن الحجاج القادمين من مصر باتوا في مرحلة الاستعداد النهائي، حيث لا يفصلهم عن وقفة عرفات سوى أسابيع قليلة.

تكلفة الحج من مصر وتأثير سعر الريال على الميزانية

تتراوح أسعار الحج السياحي من مصر لعام 2026 بين 225,000 و260,000 جنيه، بينما تبدأ أسعار الحج الفندقي من 520,000 جنيه وتصل إلى 580,000 جنيه.

ويُعدّ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من أهم العوامل المحركة لتكلفة الحج الاقتصادي، إذ يؤدي أي ارتفاع في سعر الريال مباشرةً إلى زيادة تكلفة جميع الخدمات في المملكة من سكن ونقل وإعاشة.

وعليه، فإن استقرار سعر الريال عند مستوياته الحالية يُعدّ بشرى إيجابية للحجاج المصريين الذين يسعون للحفاظ على ميزانياتهم.

نصائح للحجاج عند شراء الريال السعودي

لمن يعتزم السفر للحج أو العمرة، يُستحسن مقارنة أسعار البنوك قبل الشراء، إذ يصل الفارق بين أعلى سعر شراء وأدناه في قائمة اليوم إلى أكثر من 36 قرشاً بين HSBC والبنك العقاري المصري العربي، وهو فارق يتضاعف أثره عند شراء مبالغ كبيرة. كما يُفضّل إجراء عملية الشراء مبكراً قبل ذروة موسم الحج لتفادي أي موجة ارتفاع محتملة في الطلب. ويُنصح بالتعامل مع البنوك الرسمية لضمان الحصول على السعر المعتمد وإيصال موثّق.