تراجع جماعي لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه

تراجع سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-5-2026، مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودي اليوم

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 6 مايو 2026، ضمن نشرته الخدمية .

سعر الريال السعودي في بنك بيت التمويل الكويتي 14.03 جنيه للشراء و14.06 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك اتش اس بي سي 14.03 جنيه للشراء و14.06 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 14.02 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك نكست 14.02 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي 14.02 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في المصرف العربي 14.02 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي 14.02 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 14.00 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والاسكان 14.00 جنيه للشراء و14.06 جنيه للبيع.

الريال السعودي في البنك الأهلي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.99 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.99 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 13.98 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة 13.98 جنيه للشراء و14.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 13.94 جنيه للشراء و14.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي 13.90 جنيه للشراء و14.09 جنيه للبيع.