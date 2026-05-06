رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

كشفت بيانات التضخم الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن انخفاض بعض السلع خلال أبريل الماضي مقارنة بمارس 2026.

أسعار اللحوم والدواجن

ووفقا للبيانات الاحصائية، انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.4%، كما تراجعت أسعار الألبان والجبن والبيض 0.3%، فضلا عن تراجع أسعار امتعة شخصية 0.1% .

معدل التضخم

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ارتفاع معدل التضخم 1.2%، لشهر ابريل 2026، عن شهر مارس 2026.ب

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (287.9) نقطة لشهر ابريل 2026.

أسعار الخبز

ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 1.4%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.8%، والزيوت والدهون بنسبة 1.2%.

أسعار الخضراوات والفاكهة

كما ارتفعت أسعار الفاكهة 3.8%، والخضروات 5.1%، السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.7%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.2%، والدخان بنسبة 0.5%.

أسعار الملابس

كما ارتفعت أسعار الاقمشة بنسبة 1.7%، و الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.6%، والاحذية بنسبة 1.7%، والايجار الفعلي للمسكن بنسبة 5.4%، وصيانة واصلاح المسكن بنسبة 2.6%.

أسعار الكهرباء

كما ارتفعت الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 2.5%، والمفروشات المنزلية بنسبة 1.6%، الاجهزة المنزلية بنسبة 2.7%، الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية 2.2%، ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 3.0%.

وارتفعت أيضا أسعار السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.7%، وخدمات المستشفيات بنسبة 3.5%، وشراء المركبات بنسبة 2.2%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 0.6%، وخدمات النقل 5.1%.

كما ارتفعت خدمات البريد بنسبة 4.2%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 3.5%، معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 5.6%، الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 0.3%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 5.4%، والوجبات الجاهزة بنسبة 3.9%، خدمات الفنادق بنسبة 0.8%، والعناية الشخصية بنسبة 2.6%.