قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المؤبد لأم خدرت نجلها لبيع أعضائه ببورسعيد و15 عامًا لشريكها في قضية الدارك ويب
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
ترامب يلوح بضرب هرمز بصورة "وداعًا".. رسالة نارية رغم أجواء التفاوض
صحيفة سبورت: برشلونة يراهن على حمزة عبد الكريم
إستعدادا لـ المونديال.. رسالة حسام حسن لنجوم منتخب مصر قبل ودية روسيا
كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق
كيف صمدت شراكة القاهرة وعمان في مواجهة التقلبات؟.. السفير العضايلة يكشف
موسم كارثي.. خالد طلعت يكشف أرقام الأهلي هذا الموسم
لنظر رد المحكمة.. تأجيل جلسة محاكمة قضية عروس بورسعيد
بعد ريبيرو.. مساعدو الإسباني يجهزون 3 قضايا ضد الأهلي بداعي الحق الأدبي
زوجة قاتل نجل عمته في المنوفية: جوزي مظلوم طلعوه أنا لسة عروسة
الزمالك وبيراميدز يتقدمان القائمة.. المتأهلون لدوري أبطال أفريقيا 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يشيد بـ سعود عبد الحميد: تحدى الانتقادات وكتب التاريخ في أوروبا

سعود عبد الحميد
سعود عبد الحميد
إسلام مقلد

أشاد أحمد حسام ميدو بالتجربة الاحترافية التي يقدمها سعود عبد الحميد مع لانس، مؤكدًا أن الظهير السعودي أصبح نموذجًا ملهمًا للاعبين الشباب بعد نجاحه في فرض اسمه داخل الملاعب الأوروبية.

رحلة احتراف بدأت من الهلال

وكان سعود عبد الحميد قد رحل عن الهلال خلال صيف 2024 إلى روما، قبل أن ينتقل إلى لانس على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، بعدما واجه صعوبة في تثبيت أقدامه داخل الدوري الإيطالي.

ونجح اللاعب الدولي السعودي في استعادة بريقه سريعًا داخل الدوري الفرنسي، بعدما ساهم في تتويج لانس بلقب كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عقب إنهاء الموسم في المركز الثاني.

ميدو: سعود مثال يجب أن يُحتذى به

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "أنا سعيد للغاية بما يقدمه سعود عبد الحميد، فهو نموذج رائع لأي لاعب شاب، ويجب أن يتعلم الجميع منه فكرة الخروج من منطقة الراحة وخوض التحديات".

وأضاف: "سعود تعرض لهجوم وانتقادات كبيرة بعد رحيله عن الهلال، لكنه تمسك بحلمه وواجه كل الضغوط حتى أصبح من الركائز المهمة داخل فريق لانس".

رفض الإغراءات وتمسك بالحلم الأوروبي

وأكد نجم منتخب مصر السابق أن اللاعب السعودي رفض عدة عروض للعودة إلى دوري روشن السعودي، مفضلًا الاستمرار في أوروبا ومواصلة مشروعه الاحترافي.

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "يجب أن يحصل سعود عبد الحميد على تقدير أكبر، لأنه قدم درسًا مهمًا في الإصرار والمخاطرة والسعي لتحقيق النجاح بعيدًا عن المغريات".

أحمد حسام ميدو ميدو سعود عبد الحميد لانس الهلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

انتهت الارتفاعات.. انهيار جديد في أسعار الدواجن بالأسواق

حمزة عبدالكريم

بمشاركة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد فى نهائي كأس الشباب

صورة ارشيفية

توضيح عاجل بشأن شرط نجاح طلاب المرحلة الإعدادية هذا العام

الشاب

ماشي ورايا وبيضايقني .. فتاة توثق لحظة مُرعبة أثناء مُطاردة شاب لها ومحاولة سرقتها

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

الزمالك

بشرى سارة.. حالتان لـ إنقاذ الزمالك من أزمة الرخصة والمشاركة بدوري الأبطال

الراحل حسن يوسف ونجله عمر

بعد التتويج بالدوري .. شمس البارودي تحتفي بأبنائها: والدهم غرس فيهم حب الزمالك

نجوم الفن والإعلام يشاركون إدوارد الإحتفال بزفاف نجله "ماركو" بالقاهرة الجديدة

حفل أسطوري بحديقة الفندق .. نجوم الفن يشعلون حفل زفاف نجل إدوارد بالقاهرة الجديدة | شاهد

ترشيحاتنا

أجهزة ThinkPad E-series

بأسعار معقولة ..لينوفو تطلق أجهزة ThinkPad E-series بميزات احترافية

فيات جريزلي موديل 2027

فيات جريزلي العائلية 2027 تظهر لأول مرة

هيونداي فينيو موديل 2026

شاهد| هيونداي فينيو 2026 الكروس أوفر

بالصور

مع التقدم في العمر.. كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟
مع التقدم في العمر..كيف تحافظ على صحة المثانة والمسالك البولية؟

محافظ الشرقية يتفقد سوق اليوم الواحد بالزقازيق للاطمئنان على توافر السلع وجودتها

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

إلهام شاهين ويسرا ومي عمر يخطفن الأنظار في فرح نجل إدوارد

إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد
إلهام شاهين و يسرا و مى عمر يخطفن الأنطار فى فرح نجل إدوارد

بعد ظهورها مع الإكس.. 10 صور تثير الجدل حول أنغام

10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام
10 صور تثير الجدل حول أنغام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد