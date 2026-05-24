ميدو يشيد بـ سعود عبد الحميد: تحدى الانتقادات وكتب التاريخ في أوروبا

أشاد أحمد حسام ميدو بالتجربة الاحترافية التي يقدمها سعود عبد الحميد مع لانس، مؤكدًا أن الظهير السعودي أصبح نموذجًا ملهمًا للاعبين الشباب بعد نجاحه في فرض اسمه داخل الملاعب الأوروبية.

رحلة احتراف بدأت من الهلال

وكان سعود عبد الحميد قد رحل عن الهلال خلال صيف 2024 إلى روما، قبل أن ينتقل إلى لانس على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، بعدما واجه صعوبة في تثبيت أقدامه داخل الدوري الإيطالي.

ونجح اللاعب الدولي السعودي في استعادة بريقه سريعًا داخل الدوري الفرنسي، بعدما ساهم في تتويج لانس بلقب كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه، إلى جانب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عقب إنهاء الموسم في المركز الثاني.

ميدو: سعود مثال يجب أن يُحتذى به

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "أنا سعيد للغاية بما يقدمه سعود عبد الحميد، فهو نموذج رائع لأي لاعب شاب، ويجب أن يتعلم الجميع منه فكرة الخروج من منطقة الراحة وخوض التحديات".

وأضاف: "سعود تعرض لهجوم وانتقادات كبيرة بعد رحيله عن الهلال، لكنه تمسك بحلمه وواجه كل الضغوط حتى أصبح من الركائز المهمة داخل فريق لانس".

رفض الإغراءات وتمسك بالحلم الأوروبي

وأكد نجم منتخب مصر السابق أن اللاعب السعودي رفض عدة عروض للعودة إلى دوري روشن السعودي، مفضلًا الاستمرار في أوروبا ومواصلة مشروعه الاحترافي.

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "يجب أن يحصل سعود عبد الحميد على تقدير أكبر، لأنه قدم درسًا مهمًا في الإصرار والمخاطرة والسعي لتحقيق النجاح بعيدًا عن المغريات".