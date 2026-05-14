نتنياهو: قلبنا المعادلة والنظام الإيراني بات أضعف من أي وقت مضى

أكد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، أن تل أبيب قلبت المعادلة والنظام الإيراني بات أضعف من أي وقت مضى، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال نتنياهو:" لو لم نشن الحرب على إيران مرتين لواجهنا دولة تمتلك قنبلة نووية وتمثل تهديدا وجوديا لنا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن صورة إيران أمام العالم شهدت تحولاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن التطورات التي شهدتها المنطقة كشفت عن حجم النفوذ والقوة التي تمتلكها طهران وقدرتها على التأثير في مسار الأحداث الإقليمية والدولية.





وأضاف عراقجي أن العالم بات يدرك أنه “يواجه أناساً إذا أرادوا قلبوا الدنيا رأساً على عقب”، في إشارة إلى ما وصفه بقدرة إيران وحلفائها على تغيير المعادلات وفرض واقع جديد في حال تعرض بلادهم لضغوط أو تهديدات مباشرة. وأوضح أن الرسائل التي خرجت من المواجهات والتوترات الأخيرة أثبتت أن إيران ليست دولة يمكن التعامل معها بسهولة أو تجاوز مصالحها في المنطقة