قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفيق.. السياحة تدشن تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز خدمات ورقابة الحج السياحي| شاهد
رابطة الدوري الإيطالي تعلن الموعد النهائي لمواجهة روما ولاتسيو
ننتج 91% من احتياجاتنا.. صناعة الدواء: مصر من دول العالم المتقدم في صناعة الأدوية المثيلة
تفاصيل مفاوضات الأهلي لإنهاء عقد توروب
بناء الإنسان أولا.. مدبولي يطلق "المليون رخصة دولية" لتأهيل جيل ينافس في سوق العمل العالمي
أسعار السلع في نهاية الأسبوع.. تراجع ملحوظ في أسعار البيض والمكرونة وارتفاع في الزيوت
نواب البرلمان: تطوير التعليم بوابة الدولة لبناء جيل قادر على المنافسة العالمية
عائد شهري مرتفع .. إليك أفضل 5 شهادات ادخارية في البنوك
مسئول أمريكي سابق: واشنطن في "مأزق استراتيجي" مع إيران والفجوة مع إسرائيل تتسع
بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا
هل يجوز الإحرام للحج في شهر رمضان؟ علي جمعة يحيب
عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يريد توريط أمريكا مع إيران واستباق نتائج قمة الصين

نتنياهو
نتنياهو
رحمة سمير

قال الدكتور يحيى قاعود، المحلل السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى توريط الولايات المتحدة في حرب مباشرة مع إيران، في محاولة لاستباق نتائج القمة الأمريكية-الصينية وما قد تسفر عنه من تفاهمات إقليمية.

وأوضح يحيى قاعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إسرائيل ترغب في توجيه ضربات أكثر حدة لإيران، معتبرًا أن التصعيد العسكري يخدم نتنياهو داخليًا من خلال رفع نسب التصويت له في الانتخابات المقبلة، عبر الترويج لخطاب مفاده أن التهديدات المحيطة بمستقبل إسرائيل في تزايد مستمر.

وأضاف يحيى قاعود أن تل أبيب تسعى إلى فتح جبهات متعددة مرتبطة بإيران، في إطار سعي نتنياهو لتحقيق أهداف سياسية وشخصية، مشيرًا إلى وجود تهديدات على المستوى السياسي تدفعه لمحاولة فرض واقع جديد قبل اتضاح ملامح التفاهمات الدولية المقبلة.

وأشار الخبير يحيى قاعود إلى أن نتنياهو يحاول استباق نتائج اللقاءات الأمريكية-الصينية عبر دفع واشنطن لمواصلة التصعيد العسكري، بهدف تحقيق مكاسب انتخابية، في الوقت الذي تُجري فيه الولايات المتحدة مفاوضات مع النظام الإيراني، تتضمن مناقشات حول فتح مضيق هرمز ومنع تخصيب اليورانيوم.

وأكد يحيى قاعود أن نتنياهو يضغط من أجل استمرار الضربات الأمريكية العنيفة ضد إيران، إلا أن معضلة مضيق هرمز تظل أزمة عالمية تمس الاقتصاد الدولي وأمن الطاقة، ما يجعل التصعيد محفوفًا بمخاطر واسعة النطاق، ولفت إلى أن توجه ترامب نحو الصين لا يقتصر على الملفات الاقتصادية، بل يتضمن هدفًا استراتيجيًا يتمثل في ممارسة ضغوط صينية على إيران لفتح مضيق هرمز والعمل بجدية على تهدئة التوترات في المنطقة.

نتنياهو ن رئيس الوزراء الإسرائيلي القمة الولايات المتحدة حرب إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيت التموين

عبر 40 الف منفذ.. طرح زجاجة زيت بسعر 27 جنيها والسكر ب 12.60 جنيه

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

دواجن بيضاء

28 جنيها في الكيلو.. انهيار أسعار الدواجن بالمزارع والأسواق

محمد غنيم

بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم

موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

بيان عاجل من السعودية.. موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

أرملة وائل الإبراشي

أرملة وائل الإبراشي تدق ناقوس الخطر بسبب معاناة الأسرة بعد وفاة الزوج

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

بالصور

هرمون شائع يطيل عمر مرضى سرطان المخ.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟
كيف يساعد التستوستيرون مرضى سرطان المخ؟

فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة في تركيا.. بالأصفر الجذاب

إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا
إطلالة فرح شعبان في تركيا

بعد فتاة دهب| نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن ندى الكامل وحب فاشل لـ شيرين رضا

نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نساء في حياة أحمد الفيشاوي
نساء في حياة أحمد الفيشاوي

لتسريع التعافي.. المشي بعد العمليات الجراحة يقلل المضاعفات

المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي

فيديو

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

عملوا بوصيته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر طلبه الأخير قبل الوفاة

متحدثة الجيش الإسرائيلي وعبدالرحمن أبو زهرة

نسيتي دوره.. غضب واسع بعد نعي متحدثة جيش الاحتلال لعبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد