الهند تؤكد تمسكها بشراء النفط الروسي بغض النظر عن العقوبات الأمريكية

صرحت المتحدثة باسم وزارة النفط والغاز الهندية سوجاتا شارما بأن الهند تواصل شراء النفط الروسي، مؤكدة استمرار هذه الواردات بغض النظر عن أي قرارات تتعلق بالعقوبات الأمريكية.

وأضافت المسؤولة الهندية: "لا استثناء من العقوبات وعدمه سيؤثر على وارداتنا.. لقد بذلت كل الجهود لضمان ذلك".

وأوضحت شارما، في مؤتمر صحفي، أن عمليات الشراء تتم "بناء على المصالح التجارية، التي تشكل الأساس الذي تعتمده شركات النفط في مشترياتها".

يذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كان قد أصدر في 17 أبريل 2026 ثالث ترخيص منذ بدء العمليات العسكرية في الشرق الأوسط يسمح بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية التي تم تحميلها على ناقلات قبل ذلك التاريخ.

وظل هذا الترخيص ساريا حتى 16 مايو الجاري، ووفقا لوسائل إعلام فقد طلبت الهند الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة تمديد التصريح الخاص بشراء النفط الروسي.