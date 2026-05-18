قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إسرائيليون: تدمير اقتصاد إيران يغيّر مسار المفاوضات
لن يتم التعامل دونه .. الدولة تدعو الأجانب لتقنين أوضاعهم واستخراج كارت الإقامة الذكي
فرحة مصر.. السيدة انتصار السيسي تحتفل بصورة تذكارية مع ألف عريس وعروسة
يسرا: عادل إمام إيقونة فنية لن تتكرر.. خاص
مصر تناشد الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة تسجيل بياناتهم والتوجه للجوازات
كارثة داخل إسرائيل.. الأطباء يهربون ومستشفيات الاحتلال على حافة الانهيار
الحكومة تطلب حذف عبارة "مصر تحولت إلى مافيا" من المضبطة.. والمجلس يوافق
مد الدورة 6 شهور.. البرلمان يوافق على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية نهائيا
الإعلان عن قائمة حكام مباراة الأهلي والمصري بالدوري
الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال إقامة منشآت على أنقاض مقر الأونروا بالقدس
الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية
أبو العينين: القاهرة واجهت بكل حسم مخططات استهدفت تفكيك الدولة الليبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تؤكد تمسكها بشراء النفط الروسي بغض النظر عن العقوبات الأمريكية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

صرحت المتحدثة باسم وزارة النفط والغاز الهندية سوجاتا شارما بأن الهند تواصل شراء النفط الروسي، مؤكدة استمرار هذه الواردات بغض النظر عن أي قرارات تتعلق بالعقوبات الأمريكية.

وأضافت المسؤولة الهندية: "لا استثناء من العقوبات وعدمه سيؤثر على وارداتنا.. لقد بذلت كل الجهود لضمان ذلك".

وأوضحت شارما، في مؤتمر صحفي، أن عمليات الشراء تتم "بناء على المصالح التجارية، التي تشكل الأساس الذي تعتمده شركات النفط في مشترياتها".

يذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية كان قد أصدر في 17 أبريل 2026 ثالث ترخيص منذ بدء العمليات العسكرية في الشرق الأوسط يسمح بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية التي تم تحميلها على ناقلات قبل ذلك التاريخ.

وظل هذا الترخيص ساريا حتى 16 مايو الجاري، ووفقا لوسائل إعلام فقد طلبت الهند الأسبوع الماضي من الولايات المتحدة تمديد التصريح الخاص بشراء النفط الروسي.

وزارة النفط والغاز الهندية النفط الروسي العقوبات الأمريكية العقوبات الهند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قطعيات اللحمة

قبل الشراء.. قطعيات اللحمة وطريقة طهي كل قطعة لعيد الأضحى

الكبدة

طبيبة بيطرية تحسم الجدل حول تناول الكبدة بعد ذبح الأضاحي

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

بالصور

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد