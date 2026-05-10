الجامعة العربية تشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية لرئيس جيبوتي

شاركت الجامعة العربية ، في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس إسماعيل عمر جيله بعد انتخابه رئيسًا لجمهورية جيبوتي لولاية رئاسية جديدة ؛ وذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة الاستحقاقات الدستورية في الدول العربية وتعزيز حضورها في المحافل الرسمية ذات الصلة.

ومثل الجامعة العربية في هذه المراسم ، السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية نائبا عن الأمين العام السيد أحمد أبوالغيط.

وأُقيمت مراسم أداء اليمين الدستورية في العاصمة جيبوتي في أجواء احتفالية رسمية اتسمت بالتنظيم الرفيع والطابع الوطني وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت عددًا من رؤساء الدول والحكومات، ووزراء الخارجية، وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

واستقبل الرئيس عمر جيله ، السفير محند صالح لعجوزي الذي نقل خالص تحيات الأمين العام مقرونة بخالص التهاني بمناسبة تجديد الثقة في قيادة جيبوتي..مشيدًا بما يحظى به من تقدير..ومتمنيًا له دوام التوفيق في مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته الوطنية الرفيعة.

وأكد السفير لعجوزي على عمق العلاقات التي تربط جامعة الدول العربية بجمهورية جيبوتي وكذا على التزام الجامعة بمواصلة تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في خدمة القضايا العربية والإفريقية، ويدعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

ومن جانبه .. عبّر الرئيس الجيبوتي عن بالغ تقديره وعظيم امتنانه لمشاركة جامعة الدول العربية في هذه المناسبة الوطنية المهمة .. مشيدًا بدورها في دعم العمل العربي المشترك..مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع جامعة الدول العربية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يعكس متانة الروابط الأخوية التي تعزز وتخدم المصالح المشتركة.