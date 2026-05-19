الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة على كوبا

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض حزمة عقوبات جديدة على كوبا تشمل مؤسسات حكومية وعدد من كبار المسؤولين والقادة العسكريين، في أحدث خطوة ضمن حملة تصعيد تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد كوبا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان نشرته الوزارة، إن العقوبات تشمل 11 جهة فاعلة وثلاث كيانات موالية للنظام الكوبي، وذلك في إطار حملة إدارة ترامب الشاملة "للتصدي للتهديدات الأمنية الوطنية المُلحة التي يشكلها النظام الشيوعي في كوبا، ومحاسبة النظام ومن يقدمون له الدعم المادي أو المالي".

وجاء في البيان: "تواصل إدارة ترامب اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأمن القومي الأمريكي وحرمان النظام الشيوعي الكوبي وجيشه من الوصول إلى الأصول غير المشروعة. اليوم، وبموجب الأمر التنفيذي رقم 14404 الصادر عن الرئيس ترامب في الأول من مايو 2026، بعنوان "فرض عقوبات على المسؤولين عن القمع في كوبا وعن التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة"، قمتُ بإدراج أسماء 11 من نخبة النظام الكوبي وثلاث منظمات حكومية، بمن فيهم مسؤولون حكوميون وشخصيات عسكرية مرتبطة بجهاز الأمن الكوبي، وكثير منهم مسؤولون عن قمع الشعب الكوبي أو شاركوا فيه".

وأشار روبيو إلى أن هذه العقوبات "تُعزز حملة إدارة ترامب الشاملة للتصدي للتهديدات الأمنية القومية المُلحة التي يُشكلها النظام الشيوعي الكوبي، ومحاسبة النظام ومن يُقدم له الدعم المادي. يتحمل الفاعلون الموالون للنظام، مثل أولئك الذين تم إدراجهم اليوم، مسؤولية معاناة الشعب الكوبي، وانهيار الاقتصاد الكوبي، واستغلال كوبا لأغراض الاستخبارات الخارجية والعمليات العسكرية. وتُقيد قرارات اليوم قدرة النظام الكوبي على قمع إرادة الشعب الكوبي. ومن المتوقع اتخاذ إجراءات عقابية إضافية خلال الأيام والأسابيع القادمة".

طريقة عمل كيكة الموز بالجوز الصحية بالخلاط

نصائح مهمة لكبار السن خلال الموجة الحارة.. كيف تحمي صحتك من الإجهاد الحراري؟

هل يهدد فيروس إيبولا بعثة الأهلي؟.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس المدمر

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان

