قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية
سلوي ضحية زوجها قتلها أمام أولادها.. ووالدها: كانت بتشتغل وتصرف علي البيت
الكونغو تعلن وفاة 131 شخصًا جراء تفشي إيبولا.. والصحة العالمية تعلن حالة طوارئ دولية
تحت رعاية انتصار السيسي.. شروط ورابط التقديم في مبادرة فرحة مصر لتجهيز العرائس
الديون تهدد الأسر المصرية.. تحرك برلماني عاجل بشأن فوضى التمويل الاستهلاكي
وجوه جديدة تخطف الأضواء في مونديال 2026.. من يخرج من عباءة ميسي ورونالدو ومبابي؟
تصاعد التوتر.. أمريكا تعاقب كندا بفض الشراكة مع مجلس الدفاع الدائم
مصر مركز لإعادة التصدير.. تعاون مع أفريكسيم لتعزيز التجارة بين أفريقيا والعالم
نائب رئيس الوزراء: 300 مشروع حصاد 50 عامًا من الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية
أم بلا قلب.. المؤبد لربة منزل أنهت حياة طفلها في المعصرة بسبب كرهها له
وزير الصحة يبحث مع نظيره اللبناني تعزيز التعاون المشترك ودعم القطاع الطبي
بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تأسف لاستمرار الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله

الأمم المتحدة تأسف لاستمرار الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله رغم تمديد وقف إطلاق النار
الأمم المتحدة تأسف لاستمرار الأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله رغم تمديد وقف إطلاق النار
أ ش أ

أعربت الأمم المتحدة عن أسفها لاستمرار الضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، رغم الإعلان عن تمديد فترة وقف الأعمال العدائية لمدة 45 يوما، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين لبنانيين.


وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" ، إن قوات حفظ السلام الأممية (اليونيفيل) واصلت رصد نشاط جوي قتالي مستمر في منطقة عملياتها منذ إبرام الاتفاق، الذي جاء عقب محادثات بين إسرائيل ولبنان بتيسير من الولايات المتحدة.


وكان الأمين العام "أنطونيو جوتيريش" قد رحب بالإعلان عن تمديد وقف الأعمال العدائية وأكد دعم الأمم المتحدة لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية وتخفيف المعاناة عن المجتمعات المحلية على جانبي الخط الأزرق الفاصل بين البلدين.
وحث جميع الأطراف على احترام وقف الأعمال العدائية بالكامل والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.


إلا أن بعثة (اليونيفيل) أكدت أن الغارات الجوية الإسرائيلية طالت الجنوب اللبناني، بما في ذلك مناطق قريبة من مواقع تابعة للأمم المتحدة.


كما رصدت البعثة أكثر من ألف حادثة إطلاق نار مصدرها المواقع الإسرائيلية في الجنوب.
وقال حق إن أحد مواقع اليونيفيل في محيط منطقة البياضة تعرّض لـ "أضرار جسيمة نتيجة سقوط مقذوف داخل الموقع وآخر في محيطه المباشر، شملت أضرارا واسعة في الهياكل والمعدات".


وأشار إلى أن مصدر المقذوف لم يتحدد بعد، مجددا دعوته لجميع الأطراف الفاعلة إلى احترام حرمة مباني الأمم المتحدة وضمان سلامة وأمن موظفي المنظمة في جميع الأوقات.

الأمم المتحدة استمرار الضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله وقف الأعمال العدائية سقوط ضحايا مدنيين لبنانيين نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قوات حفظ السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

محمد صلاح وسلوت

محمد صلاح يكتسح استفتاء لجمهور ليفربول في مواجهة آرني سلوت

ترشيحاتنا

نائب رئيس الوزراء : الحكومة تتطلع لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم الإصلاح الاقتصادي

نائب رئيس الوزراء: الحكومة تتطلع لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية

عبد الرؤوف علام

الأعلى للآباء والمعلمين: شراكة التعليم مع البكالوريا الدولية تضع الطلاب على خارطة التنافسية العالمية

البطريرك بولس الثالث نونا

البطريرك بولس الثالث نونا يكشف سر اختياره لاسمه البطريركي

بالصور

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها في أسوان

رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان
رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها فى أسوان

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات
تحذير صادم.. عادة يفعلها الملايين قبل النوم قد ترفع خطر الجلطات

طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل
طريقة عمل كفتة بالعسل

قبل عيد الأضحي.. طريقة عمل تشويحة الخروف على الطريقة الشعبية بطعم زمان

طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف
طريقة عمل تشويحة الخروف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد