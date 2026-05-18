سياحة النواب توافق على موازنة قطاع الطيران

وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، على مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للسنة المالية 2026/2027، فيما يخص وزارة الطيران المدني، والهيئات التابعة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور ممثلي الحكومة، حيث تم استعراض تفاصيل مشروع الموازنة.

زيادة العائد الاقتصادي لقطاع الطيران

وشهد الاجتماع نقاشا موسعا حول الإيرادات والمصروفات، وخطة الوزارة للارتقاء بالخدمات المقدمة، بما يساهم في زيادة العائد الاقتصادي لقطاع الطيران.

وتم التوافق بشأن ما تم عرضه من مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التوصية بضرورة الإسراع في الانتهاء من المشروعات القائمة ودخولها الخدمة.

وأوصت اللجنة الحكومة بضرورة وجود بيان تفصيلي بكافة المشروعات القائمة وموعد الانتهاء منها، وكذلك الموقف من وجود مشروعات جديدة، وآليات تمويلها.