منظمة الصحة العالمية تعلن الطوارئ بسبب تفشي إيبولا في الكونغو

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية بعد تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط مخاوف من اتساع نطاق انتشار العدوى وارتفاع أعداد المصابين خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت المنظمة أن السلطات الصحية تتابع الوضع عن كثب بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، مع تكثيف إجراءات الفحص والعزل وتتبع المخالطين للحد من انتشار الفيروس، خاصة في المناطق المتضررة.

ويُعد فيروس إيبولا من الأمراض شديدة الخطورة، إذ ينتقل عبر ملامسة سوائل جسم المصاب أو الأسطح الملوثة، وتشمل أعراضه الحمى الشديدة والإرهاق والنزيف في بعض الحالات المتقدمة.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز إجراءات الوقاية والتوعية الصحية، مع توفير الدعم الطبي والمستلزمات اللازمة لمواجهة التفشي والسيطرة على الوضع الصحي في البلاد.