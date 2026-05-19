معمل تكنولوجيا المنسوجات بفنون تطبيقية بنها يقدم خدمات متكاملة للمجتمع المحلي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن تقديم الجامعة تقديم خدماتها النوعية سواء لأبناء الجامعة أو المجتمع المحلي، في القطاعات المختلفة، ومنها معمل تكنولوجيا المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية، الذي يقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات البحثية والتطبيقية المتميزة، موجّهة لشركاء النجاح من مصانع الغزل والنسيج والمنسوجات، والباحثين الساعين للحصول على نتائج دقيقة ومعتمدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.



وأشار إلى أن معمل تكنولوجيا المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية يقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات البحثية والتطبيقية المتميزة.

- يستهدف تقديم الخدمات لمصانع الغزل والنسيج والمنسوجات والباحثين الساعين للحصول على نتائج دقيقة ومعتمدة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

- يعد المعمل أحد المعامل المتخصصة المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) وفقًا لمواصفة ISO 17025 في عدد من اختبارات المنسوجات.

- يضمن دقة النتائج وموثوقيتها ويعزز من جودة المنتجات وثقة الأسواق بها.

- يدعم المعمل البحث العلمي من خلال إتاحة الإمكانيات للباحثين وطلاب الدراسات العليا لإجراء التجارب العملية لرسائل الماجستير والدكتوراه باستخدام أحدث الأجهزة.

- تنفيذ عمليات تجهيز وصباغة متكاملة للمنسوجات بجودة عالية.

- يقدّم المعمل أيضًا خدمات استشارية متخصصة للمصانع في مجالات الغزل والنسيج والصباغة والطباعة بما يسهم في حل المشكلات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات ودعم تنافسية الصناعة المصرية.

- يُعد معمل تكنولوجيا المنسوجات بوابة متكاملة للربط بين التعليم والبحث العلمي وقطاع الصناعة بما يواكب متطلبات التطور ويعزز من فرص الابتكار والتميز.

ويقدّم المعمل باقة متنوعة من الاختبارات المتقدمة، من أبرزها:

- اختبارات قوة الشد والمتانة للأقمشة والألياف والخيوط

- اختبارات ثبات الألوان ومقاومتها للعوامل المختلفة (الغسيل – الاحتكاك الجاف والرطب).

- اختبارات الأشعة فوق البنفسجية وتحديد معامل الحماية (UVF).

- قياس الفروق اللونية للمنسوجات المطبوعة والمصبوغة