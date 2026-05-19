ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق في مخبز بالعبور

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخبز بمول بمدينة العبور لمعرفة أسباب نشوبه.

بلاغا بالواقعة

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخبز بمول بمدينة العبور، دون وقوع أي خسائر بشرية جرى الدفع بسيارتي إطفاء وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب الحريق داخل مخبز في مول بمدينة العبور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء، حيث جرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق لكشف ملابسات الحريق وأسبابه.