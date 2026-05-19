المجلس القومي للمرأة يهنئ النائبة سحر البزار لاختيارها ضمن الشخصيات المؤثرة عالميًا

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته واعضائه ونائبته بخالص التهنئة إلى النائبة سحر البزار بمناسبة اختيارها ضمن الشخصيات المؤثرة عالميًا من قبل المجلة الإنجليزية “السيدات في القيادة”، تقديرًا لجهودها في دعم وتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا الاختيار يعكس تميز المرأة المصرية وقدرتها على تحقيق حضور مؤثر دوليًا، مشيدة بالدور الذي تقوم به النائبة سحر البزار في دعم قضايا الشباب والعمل البرلماني الدولي، وما تقدمه من نموذج مشرف للقيادات النسائية الشابة.



كما أعربت رئيسة المجلس عن تمنياتها للنائبة سحر البزار بمزيد من النجاح .