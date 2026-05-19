الجيزة.. متابعة ميدانية لتنفيذ خطة تطهير شبكات الصرف الصحي بعدد من المناطق

تابع المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعمال تنفيذ خطة التطهير الدوري لشبكات الصرف الصحي بعدد من المناطق، وذلك في إطار رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس محمد حفناوي، خلال جولته الميدانية، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بأعمال تطهير الشبكات وتعزيز قدرتها على استيعاب كافة التصرفات، مع الالتزام الكامل بتطهير المجمعات والبيارات ومحطات الصرف الصحي بصورة دورية، بما يضمن الحفاظ على كفاءة التشغيل ومنع حدوث أي طفوحات أو انسدادات.

وشملت الجولة متابعة تنفيذ أعمال تطهير وملس بواسطة معدات التسليك الهيدروليكي لمجمع انحدار بشارع جامعة الدول العربية بقطر 600 مم ومتوسط عمق 5 أمتار، إلى جانب تنفيذ أعمال التطهير اليدوي لخطوط انحدار الصرف الصحي بشارع زمزم بمنطقة الدقي، وشارع المحروسة المتفرع من محور عرابي بمنطقة العجوزة.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، والدفع بالمعدات وفرق الطوارئ للتعامل السريع مع أي بلاغات أو معوقات قد تؤثر على انتظام الخدمة، مؤكدًا حرص الشركة على تقديم أفضل مستوى من خدمات الصرف الصحي للمواطنين.