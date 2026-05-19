المغرب الفاسي ينفي مفاوضات الأهلي لضم سفيان بنجديدة

نفى هشام زروقي، المدير العام لنادي المغرب الفاسي، وجود أي مفاوضات حالية مع النادي الأهلي لضم اللاعب سفيان بنجديدة، هداف الفريق.

وقال زروقي في تصريحات تلفزيونية، إنه لا توجد أي مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي بشأن اللاعب، مؤكدًا أن إدارة النادي لا تفكر في بيع اللاعب في الوقت الحالي.

وأضاف أن بنجديدة قام مؤخرًا بتمديد عقده مع الفريق حتى عام 2030، مشددًا على أن الإدارة لديها مشروع رياضي كبير يعتمد على الحفاظ على ركائز الفريق.

وأوضح المدير العام أن النادي لا ينوي التفريط في خدمات اللاعب، قائلاً: “نحتاج إلى بنجديدة، لذلك تم تجديد التعاقد معه ونرفض بيعه”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تركيز النادي منصب حاليًا على المنافسات المحلية في المغرب، وليس على بيع نجوم الفريق خلال الفترة الحالية.