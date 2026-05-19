نحترم عقدنا مع الأهلي.. والد أشرف داري يكشف كواليس مستقبل نجله الاحترافي

أشاد والد اللاعب أشرف داري بالمستويات التي يقدمها نجله خلال فترة إعارته أو تواجده مع نادي كالمار السويدي، مؤكدًا وجود اهتمام من عدة أندية ترغب في التعاقد معه بشكل نهائي.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن نادي كالمار السويدي أبدى رغبة في شراء عقد اللاعب بشكل نهائي، إلى جانب تلقيه عروضًا أخرى من أندية خليجية وأوروبية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن أشرف داري يقدم أداءً جيدًا ويجذب أنظار العديد من الأندية بفضل مستواه المميز، مؤكدًا في الوقت نفسه احترام عقد نجله مع النادي الأهلي.

وشدد على أن أي خطوة مستقبلية ستتم وفقًا للقنوات الرسمية وبما يتوافق مع ارتباط اللاعب الحالي، دون اتخاذ قرارات متسرعة في الوقت الراهن.