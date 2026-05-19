قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع في الوجه.. القبض على عامل تعدى على قائد دراجة نارية في كفر الشيخ
الأهلي يفتح خط المغرب الساخن.. عبد الحفيظ يراهن على بوجلبان لحسم صفقة الهداف قبل بيراميدز والخليج
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي
سماع دوي انفجـ ـارات في جزيرة قشم.. ومشروع قرار ضد إيران بمجلس الأمن
هاني سويلم يتفقد مشروعات الري الحديث بقنا.. والطاقة الشمسية تدعم 17 ألف مزارع
الغربية تُصدر عبقرية جديدة.. سلمى أشرف تبدأ من المدرسة الحكومية بالقرية وتنتهي وصيفةً للعالم في الروبوتات الذكية
الصحة: تحديث 63 ماكينة غسيل كلوي و151 كرسيا وتطوير 15 محطة معالجة مياه
مصر تعزز حضورها العالمي.. وزير الطيران يفتتح مؤتمر إياتا للمناولة الأرضية (IGHC 2026) بالقاهرة
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
6 أيام كاملة رسميا.. إجازة عيد الأضحى 2026 للطلاب والموظفين
الجيش الإيراني يتوعد الأعداء.. والخارجية القطرية: لا يجوز لأي دولة إغلاق هرمز
سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية ولم يعرف السبب بعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ الشرقية: زراعة 394 ألف فدان قمح خلال 2026 لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر المحافظات الداعمة للاحتياطي الاستراتيجي للدولة من محصول القمح، في ظل زيادة المساحات المزروعة وارتفاع معدلات التوريد خلال الموسم الحالي.

زيادة المساحات المزروعة بالقمح

وأوضح محافظ الشرقية، خلال مداخلة ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الحالي وصل إلى 394 ألف فدان، مقارنة بـ370 ألف فدان خلال العام الماضي، ما يعكس اهتمام الدولة بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير الدعم الكامل للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.

تنسيق مستمر بين الجهات المعنية

وأضاف الأشموني أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية ووزارات التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان انتظام عمليات استلام وتخزين محصول القمح وفقًا للمعايير المطلوبة.

وأكد أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التوريد أمام المزارعين، مع متابعة يومية لحركة استلام الأقماح داخل الصوامع والشون المختلفة على مستوى المحافظة.

صرف المستحقات خلال 48 ساعة

وشدد محافظ الشرقية على حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتوفير مستحقاته المالية بسرعة، موضحًا أن مستحقات المزارعين يتم صرفها خلال 48 ساعة فقط من عملية التوريد، بما يساهم في تخفيف الأعباء عنهم وتحفيزهم على الاستمرار في التوسع الزراعي.

مواجهة السوق السوداء

وأشار إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة من مختلف أجهزة الدولة لمنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب القمح إلى السوق السوداء، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بحزم مع أي مخالفات حفاظًا على الأمن الغذائي والاحتياطي الاستراتيجي من القمح.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المساحة المزروعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. كم وصل عيار 21 الآن؟

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

دونالد ترامب

ترامب: على إيران أن تقدم التزامات خطية بعدم امتلاكها السلاح النووي

البنزين

آخر تحديث…أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

خلال الجولة

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد تطوير المستشفى الجامعي.. وتحديث شامل لأقسام الطوارئ والنساء

الفاعليات

رئيس جامعة قناة السويس يتفقد لجان امتحانات كلية الزراعة ويؤكد جاهزية المعامل

جهود إزالة التعديات

محافظ أسوان يتابع جهود إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 29

بالصور

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة

قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها
قبل العيد.. علامات تكشف اللحوم الفاسدة عن الصالحة احذرها

تموين الشرقية يضبط 5.5 طن مخللات فاسدة و 26ألف لتر وقود مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر
تحذير عاجل.. علامة بسيطة في العين قد تكشف ارتفاع السكر

أبطال فيلم FJORD يخطفون الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان كان

ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان
ابطال فيلم FJORD بمهرجان كان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد