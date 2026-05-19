محافظ الشرقية: زراعة 394 ألف فدان قمح خلال 2026 لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تواصل الحفاظ على مكانتها كأكبر المحافظات الداعمة للاحتياطي الاستراتيجي للدولة من محصول القمح، في ظل زيادة المساحات المزروعة وارتفاع معدلات التوريد خلال الموسم الحالي.

زيادة المساحات المزروعة بالقمح

وأوضح محافظ الشرقية، خلال مداخلة ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح خلال العام الحالي وصل إلى 394 ألف فدان، مقارنة بـ370 ألف فدان خلال العام الماضي، ما يعكس اهتمام الدولة بالتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لتوفير الدعم الكامل للمزارعين وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد.

تنسيق مستمر بين الجهات المعنية

وأضاف الأشموني أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية ووزارات التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان انتظام عمليات استلام وتخزين محصول القمح وفقًا للمعايير المطلوبة.

وأكد أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التوريد أمام المزارعين، مع متابعة يومية لحركة استلام الأقماح داخل الصوامع والشون المختلفة على مستوى المحافظة.

صرف المستحقات خلال 48 ساعة

وشدد محافظ الشرقية على حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتوفير مستحقاته المالية بسرعة، موضحًا أن مستحقات المزارعين يتم صرفها خلال 48 ساعة فقط من عملية التوريد، بما يساهم في تخفيف الأعباء عنهم وتحفيزهم على الاستمرار في التوسع الزراعي.

مواجهة السوق السوداء

وأشار إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة من مختلف أجهزة الدولة لمنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب القمح إلى السوق السوداء، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بحزم مع أي مخالفات حفاظًا على الأمن الغذائي والاحتياطي الاستراتيجي من القمح.