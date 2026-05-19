مبادرة بين محافظة القاهرة والبنك الزراعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية.. صور

استقبل الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد البنك الزراعى المصرى لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وفرص الاستثمار في المحافظة ومساهمة البنك فيها من خلال برامجه التمويلية، لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء قدم البنك كوبونات لشراء سلع غذائية لتوزيعها بالتعاون مع مديرية التضامن بالقاهرة، دعمًا للأسر الأولى بالرعايا و مستحقى تكافل وكرامة بالمحافظة وذلك ضمن مبادرة البنك الإنسانية "سكة خير"، التي تأتي في إطار الدور المجتمعي للبنك الزراعى المصرى.

وتهدف المبادرة إلى توزيع كوبونات السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا لتوفير احتياجاتهم الأساسية من اللحوم والمواد التموينية، والسلع الغذائية، على أن يقوم حاملي تلك الكوبونات من المستحقين باستبدالها من منافذ أمان والمنتشرة في كل مكان، واستخدامها في شراء احتياجاتهم وفقاً للقيمة المالية للكوبون، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وإدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية.

وثمن محافظ القاهرة جهود مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى والبنوك فى دعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجاً، ومساندة جهود الدولة في توفير الحماية الاجتماعية لتلك الفئات ، ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.