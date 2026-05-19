نجاح كبير في موسم استثنائي لتوريد القمح خلال عام 2026.. تفاصيل

كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك موسم استثنائي ونجاح كبير في موسم القمح خلال عام 2026 وهو ما عبرت عنه الأرقام.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، مقدم برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المساحة المنزرعة بلغت 3.7 مليون فدان قمح.

ولفت إلى أن المستهدف توريد 5 ملايين طن قمح، حيث إن الإنتاج الكلي بلغ 10 ملايين طن قمح في مصر، وهذه نتائج إيجابية وسط الاحتفال من المزارعين بالحصاد.



وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة أن مراكز البحوث الزراعية تحتفل بالأصناف التي تم استنباطها خلال السنوات الماضية، ووزارة التموين تحتفل بزيادة التوريد.



وأوضح أنه تم تخطي نسبة 70 % من المستهدف في التوريد، حيث تم توريد 3 ملايين طن حتى الآن ما يبشر بالقدرة على الوصول إلى 5 ملايين طن قمح.



وشدد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أنه مع التوسع في المشروعات الزراعية مثل الجديدة وزيادة مساحات القمح، يبدأ كل عام الحديث عن الاكتفاء الذاتي وهناك أمل أنه مع حلول 2030 نصل إلى 60 % اكتفاء ذاتي.

