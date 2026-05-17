متحدث الزراعة يكشف: الدلتا الجديدة تستهدف الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول 2030

كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مشروع «الدلتا الجديدة» يُعد أحد أهم المشروعات القومية الداعمة للأمن الغذائي في مصر، متوقعًا أن يسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% بحلول عام 2030، بعدما كان تحقيق هذا الهدف يُعد أمرًا غير ممكن في السابق.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن المشروع يقوم على فلسفة زراعية متكاملة تعتمد على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، سواء من خلال استخدام أصناف زراعية قصيرة العمر، أو عبر إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي بكفاءة عالية.

إدارة ذكية للمياه وتنويع المحاصيل

وأشار جاد إلى أن المشروع لا يقتصر على زراعة المحاصيل الاستراتيجية فقط، بل يشمل أيضًا محاصيل تصديرية ذات قيمة مضافة عالية، مثل الموالح والبطاطس والفراولة، إلى جانب المحاصيل الزيتية التي تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد أن هذا التنوع يعكس توجهًا حديثًا يقوم على تعظيم العائد من وحدة الأرض والمياه، بدلًا من التركيز على محصول واحد فقط.