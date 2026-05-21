ارتفاع تداولات بورصة عمان إلى 20.2 مليون دينار مع صعود المؤشر العام 0.38%

أ ش أ

سجلت بورصة عمان تداولات بقيمة 20.2 مليون دينار نحو 28.5 مليون دولار، خلال تعاملات اليوم الخميس، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 5.8 مليون سهم، تم تنفيذها عبر 5274 عقدًا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند إغلاق التعاملات إلى 3993 نقطة، بنسبة صعود بلغت 0.38%.

وأظهرت بيانات البورصة ارتفاع أسعار أسهم 40 شركة من أصل 98 شركة جرى تداول أسهمها، مقابل تراجع أسهم 28 شركة مقارنة بإغلاقاتها السابقة.

وعلى مستوى القطاعات، صعد الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 2.11%، كما ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.20%، بينما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.33%.