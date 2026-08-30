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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا تقدم نيرو 2027 وهذا سعرها عالميًا.. صور

كيا نيرو 2027
كيا نيرو 2027
صبري طلبه

طرحت كيا نيرو 2027 في الأسواق العالمية ضمن باقة تضم خمس فئات مختلفة من التجهيز، مع الحفاظ على توجه السيارة كطراز عملي يجمع بين التصميم العصري والمنظومة الهجينة، وبأسعار تبدأ من 29,890 دولارًا أمريكيًا.

منظومة هجينة بمحرك 1.6 لتر

تعتمد نيرو 2027 على محرك بنزين مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.6 لتر، يعمل بالتكامل مع محرك كهربائي لتكوين منظومة هجينة تنتج قوة إجمالية تبلغ 139 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 265 نيوتن متر، مع تقنية الدفع الأمامي، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

 كيا نيرو 2027

تسارع كيا نيرو 2027 ومعدل استهلاك الوقود

يبلغ معدل الاستهلاك نحو 22.5 كم لكل لتر داخل المدينة، وينخفض إلى 19.5 كم لكل لتر على الطرق السريعة، أما من ناحية الأداء، فتحتاج السيارة إلى 10.7 ثانية للانتقال من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم في الساعة، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 175 كم في الساعة.

 كيا نيرو 2027

تجهيزات كيا نيرو 2027

تحصل سيارة كيا نيرو 2027 على مجموعة من التجهيزات ومن بينها شاشة مركزية لنظام الترفيه بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب نظام صوتي من Harman Kardon يتكون من 8 سماعات، كما تتوفر كسوة جلدية للمقاعد، ونظام تكييف هواء ثنائي المناطق، إضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وسقف بانورامي.

 كيا نيرو 2027

تضم السيارة عددًا من التقنيات المخصصة لدعم السلامة، من بينها نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ ومساعد الحفاظ على المسار، إلى جانب الوسائد الهوائية لحماية الركاب، كما تتوفر حساسات للركن وكاميرا، مع نظام قفل مركزي ومكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج الثبات الإلكتروني والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

 كيا نيرو 2027

أسعار كيا نيرو 2027 عالميًا 

تقدم كيا نيرو 2027 في السوق العالمي بخمس فئات تبدأ من LX التي يبلغ سعرها 29,890 دولارًا أمريكيًا، وتأتي بعدها فئة S بسعر يبدأ من 30,590 دولارًا.

ويتراوح سعر فئتي EX و SX بين 31,390 دولارًا و35,440 دولارًا، وتحتل فئة SX Touring موقع القمة ضمن تشكيلة نيرو 2027، ويصل سعرها عالميًا إلى 38,990 دولارًا أمريكيًا. 

كيا نيرو كيا نيرو كيا نيرو 2027 أسعار كيا نيرو 2027

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