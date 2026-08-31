المحافظين: قمة القاهرة وبكين فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي

أكد محمد أمين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل حدثًا مهمًا في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتؤكد ما تتمتع به القاهرة من مكانة محورية وقدرة على بناء شراكات دولية متوازنة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

العلاقات بين مصر والصين

وأوضح أمين أن العلاقات بين مصر والصين تجاوزت على مدار العقود الماضية الإطار التقليدي للعلاقات الثنائية، لتصبح شراكة استراتيجية ممتدة تشمل العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تفرض توسيع نطاق هذه الشراكة بما يتناسب مع التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأضاف أمين أن القمة المصرية الصينية تمثل فرصة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدمًا، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية، وتعزيز التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية، إلى جانب زيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن التعاون التكنولوجي والتحول الرقمي يجب أن يحظيا بمكانة متقدمة في أجندة الشراكة المصرية الصينية، خاصة في ظل الخبرات الصينية الكبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والصناعات التكنولوجية، والاتصالات، والطاقة الجديدة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الخبرات عبر نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة وتدريب الكوادر المصرية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على مواكبة اقتصاد المستقبل.

العلاقات المصرية الصينية

وأكد أمين أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تجعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا للصين، في مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، واتساع السوق المحلية، وما تمتلكه من بنية أساسية متطورة ومشروعات قومية كبرى، فضلًا عن كونها بوابة مهمة إلى الأسواق الأفريقية والعربية، وهو ما يفتح المجال أمام مزيد من الشراكات الاستثمارية والصناعية المشتركة.

وشدد أن العلاقات المصرية الصينية تمتلك قاعدة قوية من الثقة والتفاهم المتبادل، وهو ما يمنح البلدين فرصة للانتقال بها إلى مستوى أكثر عمقًا، يقوم على إنتاج التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتبادل الخبرات، وليس فقط تبادل السلع والخدمات.