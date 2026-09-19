الزراعة: لجنة مبيدات الأفات تجدد اعتمادها الدولي للعام الثانى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية تجديد تجديد الاعتماد الدولي وفقًا للمواصفتين القياسيتين أيزو 9001 : 2026 الخاصة بنظام إدارة الجودة و 21001: 2025 الخاصة بإدارة المؤسسات التعليمية والتدريبية للعام الثانى على التوالى، وذلك عقب اجتياز تقييم الجهة المانحة للاعتماد.

وقالت الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق أعلى المعايير العالمية في مخرجات اللجنة، ولا سيّما من خلال إدخال أول منظومة رقمية مميكنة بالكامل لإصدار الشهادات ومتابعتها.



وأكدت «أبو يوسف» أن هذا الاعتماد يمثل نقلة نوعية في تطوير مختلف خدمات اللجنة، بالتزامن مع مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه توافقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030، بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات للمستفيدين".



وأوضحت رئيس اللجنة أن هذا التطوير فى الأنظمة والخدمات يدعم جهود الدولة فى ضمان مطابقة الإصدارات للمواصفات القياسية الدولية، بما يعزز ثقة العملاء.



كما أشادت بجهود العاملين باللجنة، وما أظهروه من مستوى مهني متميز، مؤكدةً أهمية مواصلة تطوير الأداء والالتزام المستمر بمتطلبات الجودة والاعتماد الدولي.