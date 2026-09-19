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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لمواجهة الأمراض الوبائية.. الزراعة تكثف حملات فحص مزارع الدواجن

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار جهود التقصي الوبائي النشط التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر أغسطس، وذلك في إطار دعم منظومة الوقاية المبكرة ومتابعة الحالة الصحية للثروة الداجنة على مستوى الجمهورية، من خلال تكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن خطة قومية متكاملة تستهدف الرصد المبكر للأمراض الوبائية وتعزيز جاهزية الثروة الداجنة، خاصة من خلال تكثيف أعمال التقصي والتحصين ومتابعة الحالة الصحية للطيور.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم سحب عدد 9475 عينة من مزارع الدواجن، بالإضافة إلى سحب عينات من طيور التربية المنزلية بالقرى الواقعة على مسارات الطيور المهاجرة، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للطيور والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية، مع تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة للمربين.

وأشار الأقنص إلى أنه تم المرور والفحص الميداني على 726 مزرعة دواجن بمختلف المحافظات، ضمن أعمال المتابعة المستمرة، إلى جانب سحب عدد 9475 عينة من الطيور قبل التداول، في إطار تشديد الرقابة الصحية وضمان سلامة الإنتاج قبل وصوله للأسواق.

وأضاف رئيس الهيئة أن برامج التحصين الوقائي للثروة الداجنة تواصلت خلال شهر أغسطس بمختلف المحافظات، في إطار دعم المناعة الوقائية للطيور والحد من مخاطر الإصابة بالأمراض الوبائية، وتعزيز جهود حماية الثروة الداجنة واستقرار الإنتاج.

وأكد رئيس الهيئة أن أعمال التقصي تتم وفق إجراءات فنية دقيقة تشمل: الرصد الوبائي النشط بالمزارع والتربية المنزلية، التركيز على المناطق عالية الخطورة ومسارات الطيور المهاجرة، متابعة حركة الطيور قبل التداول، تنفيذ برامج التحصين الوقائي، فضلا عن تقديم الدعم الفني للمربين.

وشدد الأقنص على استمرار رفع درجات التأهب والاستعداد خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف أعمال التقصي والمتابعة والتحصين، بما يسهم في حماية الثروة الداجنة والحفاظ على استقرار الإنتاج وضمان سلامة الغذاء للمواطنين.

وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار تنفيذ برامج التقصي والوقاية والتحصين خلال الفترة المقبلة، ضمن منظومة وطنية متكاملة تعتمد على الرصد المبكر والتدخل السريع، دعمًا لقطاع الدواجن وتعزيزًا للأمن الغذائي في مصر.

الزراعة التقصي وزارة الزراعة الرصد

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