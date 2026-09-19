الزراعة: زيادة إنتاج تقاوي البطاطس محليًا وتوسيع قاعدة استخدامها

عقد الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، لقاءً موسعًا بمنطقة النوبارية بالتعاون مع قطاع استصلاح الأراضي وبمشاركة عدد من جمعيات استصلاح الأراضي ومزارعي البطاطس لبحث سبل التوسع في إنتاج وتوفير تقاوي البطاطس محليًا بما يتناسب مع احتياجات مناطق الإنتاج.

أوضح الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بدعم التوسع في إنتاج التقاوي محليًا وتعزيز الاعتماد على القدرات الإنتاجية المحلية.

وأشار إلى أن اللقاء استهدف وضع خطوات عملية للتوسع في إنتاج تقاوي البطاطس من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية للمزارعين من الأصناف والكميات مع مراعاة جودة التقاوي ومدى ملاءمتها للظروف الزراعية بمنطقة النوبارية، كما تناول أيضا زيادة قاعدة الإنتاج المحلي من خلال التوسع في الأصناف المناسبة والاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة بما يسهم في توفير كميات أكبر من التقاوي المحلية ذات الجودة والملاءمة الفنية وفي التوقيت المناسب لاحتياجات المزارعين.

ومن جانبه قال الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع الاستصلاح إن التعاون المباشر مع جمعيات استصلاح الأراضي والمزارعين يمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد الاحتياجات الحقيقية من التقاوي مؤكدًا أهمية منطقة النوبارية في تنفيذ التجارب الحقلية ومتابعة النتائج على أرض الواقع بما يساعد على تحديد التقاوي المناسبة ودعم كفاءة إنتاج البطاطس في مناطق الاستصلاح.

ومن ناحيته أشار المهندس يحيى عبدالغفار مدير عام الاتحاد إلى أهمية تعزيز التواصل بين منتجي التقاوي وجمعيات استصلاح الأراضي والمزارعين والاستمرار في رصد احتياجاتهم وملاحظاتهم مؤكدًا أن ربط إنتاج التقاوي بالطلب الفعلي يمثل أساسًا للتوسع المدروس والمستدام والاستفادة المثلى من القدرات المحلية.

وأضاف أن التعاون والتنسيق بين الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية والتحالف العربي لإنتاج التقاوي يمثلان ركيزة مهمة لدعم جهود التوسع في إنتاج التقاوي محليًا وتبادل الخبرات الفنية وربط برامج الإنتاج باحتياجات المزارعين ومناطق الإنتاج.

وأوضح المهندس محمد السباعي المستشار الفني للتحالف العربي لإنتاج التقاوي أن التوسع في إنتاج التقاوي يحتاج إلى منظومة عمل تبدأ بتحديد الأصناف والكميات المطلوبة ثم إجراء التجارب الحقلية والمتابعة الفنية وصولًا إلى توفير التقاوي الجيدة للمزارعين في التوقيت المناسب مشيرًا إلى أن الحقول الإرشادية تتيح للمزارعين التعرف عمليًا على أداء الأصناف واتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن استخدامها.

وتناول اللقاء أهمية إقامة حقول إرشادية بمنطقة النوبارية لتجربة التقاوي ومتابعة أدائها تحت الظروف الفعلية للمنطقة بما يوفر أساسًا عمليًا لتقييم الأصناف والتعرف على مدى ملاءمتها وإتاحة نتائج التجارب أمام المزارعين قبل التوسع في استخدامها.

واتفق المشاركون على حصر احتياجات مزارعي البطاطس بمنطقة النوبارية من الأصناف والكميات وتوجيه برامج إنتاج التقاوي وفقًا لهذه الاحتياجات مع التوسع في إنتاج وتوفير التقاوي المحلية المناسبة وإقامة حقول إرشادية لتجربة التقاوي ومتابعة أدائها تحت الظروف الفعلية للمنطقة والاستفادة من نتائج التجارب الحقلية في تقييم الأصناف وتحديد الأنسب منها للتوسع إلى جانب تفعيل دور جمعيات استصلاح الأراضي في نقل احتياجات وملاحظات المزارعين والمشاركة في متابعة التجارب واستمرار التنسيق بين الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية وقطاع استصلاح الأراضي والتحالف العربي لإنتاج التقاوي والجهات المعنية بما يضمن تنفيذ خطوات متتابعة للتوسع ومتابعة النتائج على أرض الواقع.

ويعد التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس محليًا أحد المسارات المهمة للحد تدريجيًا من الاعتماد على الاستيراد من خلال زيادة المعروض المحلي من التقاوي وتوسيع قاعدة المنتجين بما يسهم في تقليل الاحتياجات الاستيرادية وتوفير مصدر محلي أكثر استقرارًا للتقاوي ودعم قدرة القطاع الزراعي على مواجهة تقلبات الأسواق الخارجية.

وشهد اللقاء مشاركة الدكتور الحسين غلاب مدير مديرية الزراعة بالنوبارية وثروت صقر رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية لاستصلاح الأراضي بالبحيرة إلى جانب ممثلي جمعيات استصلاح الأراضي ومزارعي البطاطس والجهات المعنية.

ويمثل هذا التحرك خطوة عملية نحو زيادة إنتاج تقاوي البطاطس محليًا وتوسيع قاعدة استخدامها في مناطق الاستصلاح الزراعي بما يدعم استدامة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.