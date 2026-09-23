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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في ثاني محطات «مستقبل وطن» بالشرقية.. تجهيز مستشفى منيا القمح المركزي بـ5 حضانات و50 سرير

في ثاني محطات «مستقبل وطن» بالشرقية.. تجهيز مستشفى منيا القمح المركزي بـ5 حضانات و50 سرير
في ثاني محطات «مستقبل وطن» بالشرقية.. تجهيز مستشفى منيا القمح المركزي بـ5 حضانات و50 سرير
عبد الرحمن سرحان

في ثاني محطات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، واصلت قيادات الحزب جولاتها الميدانية بالمحافظة.

حيث زار وفد الأمانة العامة مستشفى منيا القمح المركزي، للوقوف على احتياجات المستشفى والعمل على توفيرها، في إطار التحركات الخدمية للحزب لدعم القطاع الصحي وتقديم الرعاية الطبية للمواطنين.

وخلال الزيارة، تم تقديم 5 حضانات و50 سريرًا لمستشفى منيا القمح المركزي، حيث تم تسليم 20 سريرًا، فيما يجري استلام 30 سريرًا، وذلك في إطار دعم احتياجات المستشفى وتعزيز قدرته على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وحرص وفد الأمانة العامة خلال الزيارة على تفقد عدد من أقسام المستشفى، ومتابعة الاحتياجات الفعلية بها، والوقوف على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساعد على تحديد الاحتياجات بصورة دقيقة ووضعها ضمن أولويات التحرك الخدمي خلال الجولة.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن دعم مستشفى منيا القمح المركزي يأتي في إطار حرص الحزب على مساندة المنشآت الصحية وتوفير الاحتياجات التي ترتبط بصورة مباشرة بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التحرك الميداني يستهدف الوقوف على الاحتياجات الفعلية والعمل على تلبيتها وفقًا للأولويات.

وأكدت قيادات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، أن دعم المنظومة الصحية يرتبط بصورة مباشرة بقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، مشيرةً إلى أن التحرك الميداني يتيح للحزب التعرف على المتطلبات الواقعية للمستشفيات والمنشآت الصحية، بدلًا من الاكتفاء برصد الاحتياجات بصورة عامة، بما يساعد على توجيه أوجه الدعم وفقًا للأولويات الفعلية.

وجاءت الزيارة بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين للحزب، والأمناء المركزيين، وأمين المحافظة، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بالمحافظة.

وتزور الأمانة العامة محافظة الشرقية، ضمن تحركات الحزب لتنفيذ حزمة المبادرات الخدمية التي أعلن عن تبنيها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتأتي الزيارة ضمن جولات الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالمحافظات، والتي تستهدف التعرف بصورة مباشرة على الاحتياجات الفعلية للمنشآت والخدمات العامة، ومتابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين، بما يسهم في تحديد أولويات التدخل وتوجيه الدعم إلى المجالات الأكثر احتياجًا.

وتأتي جولات حزب مستقبل وطن بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تتضمن الجولات عددًا من الفعاليات الخدمية في قطاعات مختلفة، من بينها دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية لدعم المزارعين، إلى جانب عقد اجتماعات تنظيمية مع كوادر وقيادات الحزب وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات.

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