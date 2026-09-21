يوم الخير في الغربية.. مستقبل وطن يطور مدرسة ويدعم مستشفى بمليون جنيه ويكشف على المواطنين بـ21 تخصصا ويسدد ديون المزارعين

واصلت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، تحركاتها الميدانية بالمحافظات، من خلال ثاني جولات الحزب بمحافظة الغربية، والتي شهدت يومًا حافلًا بالفعاليات الخدمية والمجتمعية والتنظيمية، استهدفت عددًا من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة ودعم الفئات الأولى بالرعاية والمزارعين.

وجاءت الجولة بمشاركة النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، وعدد من نواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين الحزب بالغربية، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

تطوير مدرسة فيشا سليم..البداية من التعليم

استهلت قيادات حزب مستقبل وطن فعاليات الجولة بتفقد مدر

سة فيشا سليم بمركز طنطا، عقب الانتهاء من أعمال تطويرها ورفع كفاءتها وتجهيزها من جانب أمانة الحزب بالمحافظة.

وشملت أعمال التجهيز توفير المكاتب والمقاعد اللازمة للطلاب، وتجهيز دورات المياه والمعامل، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها المدرسة، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية المقدمة للطلاب.

وخلال تفقد المدرسة، أكد النائب أحمد عبد الجواد أن الاهتمام بالتعليم يمثل أولوية، قائلًا إن «الأمم ترتقي بالعلم»، مشددًا على أن دور الحزب لا يقتصر على العمل التشريعي والرقابي لنوابه تحت قبة البرلمان، وإنما يمتد إلى الدور الخدمي والوقوف إلى جانب المواطنين.

مليون جنيه للمستشفى الجامعي بطنطا

ومن التعليم إلى الصحة، انتقلت فعاليات الجولة إلى المستشفى الجامعي بطنطا، حيث قدم حزب مستقبل وطن مستلزمات طبية وأدوية واحتياجات لازمة للمستشفى بقيمة بلغت مليون جنيه، دعمًا للقطاع الصحي ومساندة للمستشفى في توفير احتياجاته.

كما أجرت قيادات الحزب جولة داخل المستشفى للاطمئنان على أحوال المرضى، ومتابعة مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، والتعرف على أبرز الاحتياجات التي يمكن المساهمة في توفيرها.

21 تخصصًا طبيًا في قافلة واحدة

وفي محطة أخرى من الجولة، نظم الحزب قافلة طبية متكاملة لأبناء محافظة الغربية، بحضور اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، وضمت القافلة 21 تخصصًا طبيًا، إلى جانب توفير الأدوية اللازمة للحالات التي خضعت للكشف.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين في مختلف التخصصات، مع إتاحة الأدوية للحالات المستحقة، بما ييسر حصول المواطنين على الخدمات الطبية ويخفف جانبًا من الأعباء الصحية عن الأسر.

«قافلة الخير لأبنائنا الأيتام».. يوم مختلف داخل دار للأيتام

وامتدت فعاليات الجولة إلى الجانب المجتمعي، من خلال تنظيم «قافلة الخير لأبنائنا الأيتام»، حيث زارت قيادات الحزب دارًا للأيتام بمنطقة شبرباي بمركز طنطا.

وقضى قيادات الحزب وقتًا مع الأطفال، وحرصوا على الاستماع إليهم والتعرف على اهتماماتهم واحتياجاتهم، كما شهدت الزيارة توزيع ألعاب وهدايا متنوعة وأجهزة إلكترونية، إلى جانب البطاطين، وسط أجواء من الفرحة والتفاعل بين الأطفال وقيادات الحزب.

الحزب يتحمل مصروفات الطلاب غير القادرين

وفي ملف التعليم، أعلن الحزب سداد كافة المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين في جميع المراحل التعليمية بمحافظة الغربية، ضمن المبادرات التي تستهدف مساندة الأسر الأولى بالرعاية ودعم استمرار أبنائها في العملية التعليمية.

مستقبل وطن: سداد ديون المزارعين غير القادرين حتى 10 آلاف جنيه

وفي ختام الجولة، أعلن النائب أحمد عبد الجواد تكفل حزب مستقبل وطن بسداد الديون المستحقة على المزارعين غير القادرين، ممن لا تتجاوز مديونياتهم 10 آلاف جنيه، وذلك على مستوى الجمهورية.

كما شهدت الجولة دعم المزارعين بمحافظة الغربية من خلال التبرع بعدد من أجهزة الري الحديثة، لتوفير جانب من احتياجاتهم المرتبطة بالعملية الزراعية ومساندتهم في مواصلة العمل والإنتاج.

واختتمت الأمانة المركزية جولتها بعقد اجتماع تنظيمي موسع مع قيادات وكوادر حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالعمل الحزبي وخطة التحرك خلال الفترة المقبلة، وآليات تعزيز التنسيق بين الأمانات المختلفة.

وشهد الاجتماع التأكيد على استمرار التواصل بين قيادات الحزب وكوادره وقواعده التنظيمية بالمحافظة، ومتابعة الاحتياجات الفعلية على الأرض والعمل على توجيه المبادرات والأنشطة وفقًا لما يتم رصده في كل محافظة.

يوم كامل في خدمة المواطن

وتعكس فعاليات الجولة تنوع المبادرات التي ينفذها حزب مستقبل وطن بين التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ودعم المزارعين والعمل التنظيمي، حيث جمع برنامج اليوم بين تطوير مدرسة، ودعم مستشفى جامعي بمستلزمات وأدوية بقيمة مليون جنيه، وتنظيم قافلة طبية تضم 21 تخصصًا، وزيارة دار للأيتام، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، ودعم المزارعين بأجهزة ري حديثة، إلى جانب الإعلان عن سداد ديون المزارعين غير القادرين حتى 10 آلاف جنيه.